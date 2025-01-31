Курс валют на 3 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 3 февраля. Стоимость доллара опустилась на 10 коп. Евро потерял еще 18 коп. Злотый снизился на 7 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США – 41,72 (-10 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,32 (-18 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,27 (-7 коп.)

Как сообщалось, НБУ сделал прогноз по поводу того, когда в Украине вырастут тарифы на коммуналку. Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года.

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