Курс валют на 3 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта продолжает терять в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 3 февраля. Стоимость доллара опустилась на 10 коп. Евро потерял еще 18 коп. Злотый снизился на 7 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,72 (-10 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,32 (-18 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,27 (-7 коп.)
Как сообщалось, НБУ сделал прогноз по поводу того, когда в Украине вырастут тарифы на коммуналку. Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года.
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