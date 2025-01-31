Когда в Украине вырастут тарифы на коммуналку: новый прогноз НБУ

Тарифы на коммунальные услуги останутся неизменными в 2025 году. Однако с 2026 года ожидается постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

Такой прогноз сделали у НБУ.

"Прогноз построен на предположении относительно неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и поставку горячей воды) в течение 2025 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в следующих годах. Предполагается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням", – говорится в документе.

В ведомстве также отметили, что продолжительная отсрочка повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня может сдерживать инфляцию, но в то же время будет способствовать накоплению квазифискальных дисбалансов и ухудшению финансового состояния государственных энергокомпаний.

"Это будет создавать дополнительные угрозы для инвестиций в сектор, повышать риски нестабильности на энергетическом рынке, а ценовое давление будет только смещаться на будущий период", — добавили в НБУ.

Напомним, Кабинет министров назвал перечень граждан, которым с 2025 года в Украине предоставят льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Читайте также: