Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку: новий прогноз НБУ

Тарифи на комунальні послуги залишаться незмінними 2025 року. Однак від 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

Такий прогноз зробили в НБУ.

"Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2025 року. Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті може зумовити коригування тарифів у наступних роках. Припускається, що від 2026 року може розпочатися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів", – йдеться у документі.

У відомстві також зазначили, що тривале відтермінування підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня може стримувати інфляцію, але водночас сприятиме накопиченню квазіфіскальних дисбалансів і погіршенню фінансового стану державних енергокомпаній.

"Це створюватиме додаткові загрози для інвестицій у сектор, підвищуватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, а ціновий тиск лише зміщуватиметься на майбутній період", - додали у НБУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив перелік громадян, яким від 2025 року в Україні нададуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

Читайте також: