Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку: новий прогноз НБУ

Протягом 2025 року ціни на комунальні послуги залишуться стабільними.
Тарифи на комунальні послуги залишаться незмінними 2025 року. Однак від 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.
Такий прогноз зробили в НБУ.
"Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2025 року. Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті може зумовити коригування тарифів у наступних роках. Припускається, що від 2026 року може розпочатися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів", – йдеться у документі.
У відомстві також зазначили, що тривале відтермінування підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня може стримувати інфляцію, але водночас сприятиме накопиченню квазіфіскальних дисбалансів і погіршенню фінансового стану державних енергокомпаній.
"Це створюватиме додаткові загрози для інвестицій у сектор, підвищуватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, а ціновий тиск лише зміщуватиметься на майбутній період", - додали у НБУ.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив перелік громадян, яким від 2025 року в Україні нададуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг.