Пільги на оплату комуналки: хто матиме їх в Україні

Кабінет міністрів ухвалив перелік громадян, яким від 2025 року в Україні нададуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

Про це повідомив Пенсійний фонд України із посиланням на постанову №1553.

Згілно із документом, що ухвалив уряд 31 грудня 2024 року, в Україні побільшало громадян, які отримуватимуть пільги з оплати ЖКП з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї.

Кому нададуть пільги з оплати ЖКП, придбання твердого палива

З урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї право на допомогу матимуть, зокрема наступні категорії громадян:

реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорій 1 та 2;

дружини (чоловіки), опікуни дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

дружини (чоловіки), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби;

батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час проходження військової служби.

Розмір пільг з оплати ЖКП

У Пенсійному фонді також зазначили, що пільги надаватимуться, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4 240 грн).

Зміни застосовуються для осіб, які звернуться по пільги від 1 січня 2025 року.

Ті, кому пільги було призначено раніше, будуть отримувати їх до кінця опалювального сезону 2024-2025 років, тобто по 30 квітня 2025 року включно.

Нагадаємо, в Україні нараховуватимуть по-новому і субсидії. Зокрема, зміни торкнулися держдопомоги, пов'язаної з безготівковою оплатою товарів українського виробництва в межах ініціативи "Зроблено в Україні".

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