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У ВМС припустили, чи дістанеться російський мазут узбережжя Одещини

У ВМС припустили, чи дістанеться російський мазут узбережжя Одещини

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У ВМС припустили, чи дістанеться російський мазут узбережжя Одещини

Мазутні плями на узбережжі біля Севастополя / Фото: Крымский ветер

Висновки доволі невтішні.

Існує ризик, що російський мазут з окупованого Криму не омине Україну. Він може дістатися узбережжя Одещини.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів Дмитро Плетенчук, речник ВМС України. 

За його словами, на це вказує течія, яка рухається проти годинникової стрілки вздовж українського узбережжя, а далі навіть може досягти Румунії чи Болгарії.

"Є повідомлення з турецького та грузинського узбережжя. Дуже сумніваюся, що нас омине це лихо", – констатував він.

Нагадаємо, у Росії сталася екологічна катастрофа через аварію танкерів у Чорному морі. Жителі Краснодарського краю РФ знімають відео з величезною кількістю нафтопродуктів на березі. Чорна пляма розтягнулася на десятки кілометрів. 

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