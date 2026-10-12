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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну вночі 12 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
Реактивний БпЛА в напрямку Коростені;
Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, курс н.п.Магдалинівка;
Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку н.п.Лубни;
Реактивні БпЛА на Чернігівщині, повз Чернігів, курс південь.
ʼТакож моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали кривавого удару по маршрутці з цивільними у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки 30 загиблих та 18 поранених.
Ми раніше інформували, що у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих ударних безпілотників.