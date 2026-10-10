Атака РФ на Одесу 10 жовтня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Російські війська завдали удару по центру Одеси ввечері 10 жовтня. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю та приміщення місцевого інтернет-провайдера.

Про це повідомили місцеві пабліки з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

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Атака РФ на Одесу 10 жовтня — що відомо

За попередньою інформацією, удар припав на центральну частину міста. Деталі щодо масштабів руйнувань та можливих постраждалих наразі з’ясовуються, офіційні дані очікуються.

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Як підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Росія вдарила по адмінбудівлі в Одесі — пошкоджено фасад, дах та припарковані авто.

«Пожежа, що виникла внаслідок ворожого удару, наразі ліквідована. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила», — повідомив Олег Кіпер.

© соцмережі

За оновленою інформацією від Сергія Лисака, Росія вдруге атакувала Одесу ввечері 10 жовтня. Внаслідок цього пошкоджений житловий будинок. Наразі всі деталі зʼясовують.

А за інформацією Олега Кіпера, через вечірню атаку пошкоджено двоповерховий будинок. Наразі пожежу вже загасили. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, ще 6 жовтня РФ вкотре атакувала Одесу. В обласному центрі пошкоджено підприємство, спалахнула пожежа.

Також 5 жовтня, росіяни гатили по інфраструктурі Одеської області: об’єктах промисловості, порту, а також дачного сектору.

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