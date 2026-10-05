Одещина у вогні: окупанти безжально гатили по інфраструктурі

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Реклама

Уночі росіяни здійснили масовану атаку по Одеській області. Під ударами опинилися промислова й портова інфраструктура, а також дачний сектор.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Реклама

«Виникли масштабні пожежі. Через значне задимлення спеціалісти радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси провели обстеження території. За результатами замірів небезпечних речовин не виявлено», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наразі усі пожежі ліквідовані. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі.

Напередодні російська армія завдала удару по висотному багатоквартирному будинку в Харкові. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, шестеро людей постраждали.

Новини партнерів

Новини партнерів