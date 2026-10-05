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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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344
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Одещина у вогні: окупанти безжально гатили по інфраструктурі

Росіяни вночі влаштували масовану атаку по Одеській області — на місцях ударів виникли масштабні пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Уночі росіяни здійснили масовану атаку по Одеській області. Під ударами опинилися промислова й портова інфраструктура, а також дачний сектор.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Виникли масштабні пожежі. Через значне задимлення спеціалісти радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси провели обстеження території. За результатами замірів небезпечних речовин не виявлено», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наразі усі пожежі ліквідовані. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі.

Напередодні російська армія завдала удару по висотному багатоквартирному будинку в Харкові. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, шестеро людей постраждали.

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