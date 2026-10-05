Росіяни атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі

Запоріжжя / © Запорізька ОВА

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Російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

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За попередньою інформацією, внаслідок удару люди не постраждали.

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Деталі атаки та масштаби можливих пошкоджень наразі уточнюються.

Нагадаємо, що раніше після атаки РФ на Запоріжжя врятували п’ятьох людей і евакуювали 14

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