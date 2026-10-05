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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
321
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1 хв

Росіяни атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі

Російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, попередньо, обійшлося без постраждалих.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Запоріжжя

Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

За попередньою інформацією, внаслідок удару люди не постраждали.

Деталі атаки та масштаби можливих пошкоджень наразі уточнюються.

Нагадаємо, що раніше після атаки РФ на Запоріжжя врятували п’ятьох людей і евакуювали 14

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