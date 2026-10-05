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Росіяни атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі
Російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, попередньо, обійшлося без постраждалих.
Російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі.
Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.
За попередньою інформацією, внаслідок удару люди не постраждали.
Деталі атаки та масштаби можливих пошкоджень наразі уточнюються.
Нагадаємо, що раніше після атаки РФ на Запоріжжя врятували п’ятьох людей і евакуювали 14
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