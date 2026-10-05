Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна змінити своє життя

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Побудувати новий будинок можна лише знісши старі стіни, знайти іншу роботу — звільнившись із попередньої, а знайти нового супутника життя — розійшовшись зі старим.

Сьогодні, 5 жовтня, представникам усіх знаків зодіаку доведеться зруйнувати старе, щоб створити нове, але трьом із них сьогодні можна рішуче змінювати своє життя.

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Лев

Для Левів, особливо тих із них, хто вже давно замислюється про зміну місця проживання, кращого часу для змін просто не знайти. Водночас абсолютно неважливо, куди вони планують переїжджати — до іншої квартири, будинку, міста чи країни, головне — зробити перший крок у напрямку своєї мрії.

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Терези

Терези, яким дуже важко ухвалити важливе рішення, а потім діяти відповідно до нього, повинні подолати власну невпевненість і почати рухатися до мети, яку вони перед собою поставили, відмовившись від звичних вагань і сумнівів у своїх силах.

Водолій

Водоліям зірки дають рідкісний шанс змінити своє особисте життя. Зрозуміло, це стосується лише тих, чиї стосунки з другою половинкою зайшли в глухий кут. А оскільки в такому разі у них немає можливості для перебудови особистого життя, необхідно завершити нинішній етап, а потім шукати свою долю.

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