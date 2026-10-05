США забрали бомбардувальники з бази у Британії після "реального інциденту" — CNN

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Сполучені Штати вивели всі свої далекобійні бомбардувальники з британської авіабази RAF Fairford та повернули їх на американські бази.

Про це повідомляє CNN із посиланням на обізнане джерело.

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За словами співрозмовника видання, рішення ухвалили після появи нової загрози, подробиць якої наразі майже немає.

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Джерело CNN назвало ситуацію "реальним інцидентом" та підтвердило, що всі американські бомбардувальники, які перебували на RAF Fairford, уже залишили базу.

Що могло передувати рішенню

Виведення літаків відбулося через кілька днів після того, як у Великій Британії затримали кількох людей у зв’язку з імовірною змовою, пов’язаною з Іраном і спрямованою проти цієї авіабази.

Британська поліція раніше затримала п’ятьох чоловіків, яких підозрюють у підготовці теракту на RAF Fairford з метою підірвати американські бомбардувальники.

На цій базі розміщували американські B-1, які використовували у війні проти Ірану. RAF Fairford також є передовою оперативною базою Командування глобального удару США, відповідального за далекобійні операції.

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