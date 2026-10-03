Зеленський назвав умову, за якої США можуть зупинити війну Росії

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати можуть відіграти ключову роль у припиненні війни Росії проти України, однак для цього Вашингтону не варто витрачати час на пошук компромісів із Москвою. На його думку, Росія постійно висуватиме нові умови, якщо бачитиме готовність США погоджуватися на її пропозиції.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю агентству Reuters.

Реклама

Український президент вважає, що США справді прагнуть завершити російсько-українську війну, і зазначив, що довіряє американській стороні. Водночас Зеленський наголосив, що зупинити Росію складно, оскільки Москва не демонструє готовності припинити війну.

Реклама

«Тому ви намагаєтеся знайти якісь компроміси з Росією. Але я вважаю, що ми змарнуємо час, якщо будемо гратися з російськими компромісами», — сказав він.

Зеленський пояснив, що будь-яка поступка з боку США може стати для Кремля сигналом до висунення нових вимог.

«Якщо Путін побачить, що ви можете щось підтримати, він спробує запропонувати вам іншу ідею, інші питання й нові умови», — сказав Зеленський.

Він навів як приклади можливі зміни урядів у країнах Європи, зміну політики США або появу нових обставин на міжнародній арені. За словами українського президента, Москва використовуватиме такі зміни для перегляду своїх вимог.

Реклама

Зеленський також пов’язав це з американськими переговорами щодо Ірану. На його думку, Росія може намагатися впливати на ситуацію навколо цих переговорів, щоб створити нові перешкоди для Вашингтона.

Окремо президент України наголосив на співвідношенні потенціалу США та Росії. На його думку, проблема полягає в тому, що Путін почав сприймати себе як сторону, яка має можливість визначати умови переговорів.

«Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка в сто разів сильніша за Росію. Безумовно. Їм просто треба про це не забувати», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито прагне якнайшвидше завершити бойові дії шляхом переговорів, серед ключових вимог Москви — «нейтральний статус» України.

Реклама

Новини партнерів