Путін заговорив про мирні переговори з Україною: що заявив

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія нібито планувала повернутися до мирних перемовин з Україною після завершення своїх виборів, однак цей процес зупинився через українські удари по російській території.

Про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час спілкування з журналістами на Форумі об’єднаних культур у Санкт-Петербурзі.

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Путін про переговори з Україною — що вигадав

Путін звинуватив Україну у зриві переговорів через удари по Москві та виборчих дільницях. Однак раніше російська влада взагалі не повідомляла про плани відновити діалог після виборів.

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Путін також пригрозив, що Україна не має чим протидіяти російським безпілотникам «Герань», і додав: «жодні провокації не покращать положення Києва».

Торкаючись теми мирного врегулювання, президент РФ зазначив, що попередні пропозиції Москви залишаються «на столі». Проте він натякнув на їхній імовірний перегляд у майбутньому, підкресливши, що Росії «потрібно ще подумати, що в її інтересах».

Наразі офіційні вимоги Кремля щодо миру незмінні і передбачають передачу під контроль РФ п’яти українських регіонів: Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму.

Побоювання європейців щодо гібридних атак Путін назвав «цілеспрямованим роздуванням ситуації». Він запевнив, що Росія не готується воювати з Європою, адже для цього немає жодних мотивів і підстав.

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Мирні переговори України та РФ з США — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що США протягом десяти днів проведуть нові раунди переговорів з Україною і агресоркою Росією щодо завершення війни.

Водночас президент повідомив, що Вашингтон запропонував підготувати зустріч на технічному рівні у тристоронньому форматі. Одним із ймовірних місць можуть стати Об’єднані Арабські Емірати.

Раніше держсекретар США заявив про готовність Києва та Москви до обмеженого припинення вогню.

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