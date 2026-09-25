ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
69
Время на прочтение
2 мин

Путин заговорил о мирных переговорах с Украиной: что заявил

Российский диктатор Путин заявил, что Россия планировала вернуться к мирным переговорам с Украиной после выборов, но этот процесс остановился.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Россия якобы планировала вернуться к мирным переговорам с Украиной после завершения своих выборов, однако этот процесс остановился из-за украинских ударов по российской территории.

Об этом российский диктатор Владимир Путин заявил в ходе общения с журналистами на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Путин о переговорах с Украиной — что придумал

Путин обвинил Украину в срыве переговоров из-за ударов по Москве и избирательным участкам. Однако ранее российские власти вообще не сообщали о планах возобновить диалог после выборов.

Путин также пригрозил, что Украине нечем противодействовать российским беспилотникам «Герань», и добавил: «ни провокации не улучшат положение Киева».

Касаясь темы мирного урегулирования, президент РФ отметил, что предыдущие предложения Москвы остаются «на столе». Однако он намекнул на их вероятный пересмотр в будущем, подчеркнув, что России «нужно подумать, что в ее интересах».

Пока официальные требования Кремля по миру неизменны и предусматривают передачу под контроль РФ пяти украинских регионов: Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Опасения европейцев по поводу гибридных атак Путин назвал «целенаправленным раздуванием ситуации». Он заверил, что Россия не готовится к войне с Европой, ведь для этого нет никаких мотивов и оснований.

Мирные переговоры Украины и РФ с США — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что США в течение десяти дней проведут новые раунды переговоров с Украиной и агрессорской Россией по завершению войны.

В то же время президент сообщил, что Вашингтон предложил подготовить встречу на техническом уровне в трехстороннем формате. Одним из возможных мест могут стать Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie