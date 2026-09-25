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США предложили провести трехстороннюю встречу с Украиной и Россией: Зеленский раскрыл подробности
Вашингтон выступил с предложением о проведении трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Президент Владимир Зеленский сообщил первые подробности.
Соединенные Штаты Америки предложили провести трехстороннюю встречу представителей Украины, США и России на техническом уровне. В качестве места для переговоров американская сторона предложила Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, отвечая на вопросы СМИ в чате Офиса президента.
По словам Зеленского, украинская сторона в настоящее время ожидает от США предложения о конкретной дате встречи.
«Что касается трехсторонней встречи, американская сторона предложила подготовить ее и провести встречу в трехстороннем формате на техническом уровне. Ждем от США предложения по дате. Что касается места, то Соединенные Штаты предложили Эмираты», — заявил президент.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех немедленных шагах, направленных на деэскалацию войны России против Украины и возобновление дипломатических контактов с Москвой.