США предложили провести трехстороннюю встречу с Украиной и Россией: Зеленский раскрыл подробности

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки предложили провести трехстороннюю встречу представителей Украины, США и России на техническом уровне. В качестве места для переговоров американская сторона предложила Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, отвечая на вопросы СМИ в чате Офиса президента.

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По словам Зеленского, украинская сторона в настоящее время ожидает от США предложения о конкретной дате встречи.

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«Что касается трехсторонней встречи, американская сторона предложила подготовить ее и провести встречу в трехстороннем формате на техническом уровне. Ждем от США предложения по дате. Что касается места, то Соединенные Штаты предложили Эмираты», — заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех немедленных шагах, направленных на деэскалацию войны России против Украины и возобновление дипломатических контактов с Москвой.

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