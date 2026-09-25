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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Разблокировка Черного моря: Зеленский раскрыл детали переговоров

Киев уже предложил партнерам зеркальное прекращение огня в акватории, однако дальнейший прогресс зависит от позиции Москвы.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Египет, Индия, Турция и представители стран Ближнего Востока предлагали свои варианты, а Украина предложила зеркальное прекращение огня в Черном море.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он отдельно общался с руководством государств. Параллельно Министерство иностранных дел Украины проводило переговоры со своими коллегами в этих странах.

«Украинская сторона предложила зеркальное прекращение огня в Черном море. Это должно позволить беспрепятственно перевозить товары», — убежден президент.

Ранее Зеленский сообщал, что Украина и международные партнеры обсуждают три варианта частичного перемирия с Россией, касающихся энергетической инфраструктуры, гражданского судоходства и зернового экспорта.

По его словам, Украина рассматривает возможность прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и проделывает сценарии безопасности в акватории Черного моря, отметил глава государства.

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