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Разблокировка Черного моря: Зеленский раскрыл детали переговоров
Киев уже предложил партнерам зеркальное прекращение огня в акватории, однако дальнейший прогресс зависит от позиции Москвы.
Египет, Индия, Турция и представители стран Ближнего Востока предлагали свои варианты, а Украина предложила зеркальное прекращение огня в Черном море.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, он отдельно общался с руководством государств. Параллельно Министерство иностранных дел Украины проводило переговоры со своими коллегами в этих странах.
«Украинская сторона предложила зеркальное прекращение огня в Черном море. Это должно позволить беспрепятственно перевозить товары», — убежден президент.
Ранее Зеленский сообщал, что Украина и международные партнеры обсуждают три варианта частичного перемирия с Россией, касающихся энергетической инфраструктуры, гражданского судоходства и зернового экспорта.
По его словам, Украина рассматривает возможность прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и проделывает сценарии безопасности в акватории Черного моря, отметил глава государства.