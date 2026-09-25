Как очистить ручки духовки от жира и липкого налета: какой простой способ рекомендуют эксперты

Как очистить ручки духовки

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Ручки духовки и плиты мы касаемся ежедневно, однако во время уборки о них часто забываем. Между тем на поверхности постепенно скапливаются брызги масла, остатки пищи, пыль и липкий жирный налет. Со временем ручки не только теряют аккуратный вид, но могут стать скользкими и неудобными в использовании.

Очистить их несложно, но важно не переусердствовать. Агрессивные средства, жесткие губки и много воды могут повредить покрытие или стереть отметки вокруг переключателей. Поэтому для такой уборки лучше использовать максимально щепетильный способ, считают специалисты.

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Как часто нужно мыть ручки духовки

Чтобы жир не успевал превращаться в стойкий липкий слой, ручки следует протирать примерно 1 в неделю во время обычной уборки кухни.

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Более тщательную очистку со снятием и замачиванием можно производить примерно 1 в месяц или тогда, когда появился заметный налет. Если вы часто жарите продукты на растительном масле или готовите соусы, через которые вокруг плиты образуется много брызг, очищать переключатели придется чаще.

Нужно ли снимать ручки перед мойкой

Если конструкция плиты или духовки разрешает, ручки лучше снять. Так гораздо легче очистить не только сами переключатели, но и участки под ними, где часто скапливается жир.

Перед началом уборки убедитесь, что духовка и все конфорки выключены и полностью остыли. Ручки следует снимать осторожно, в соответствии с конструкцией конкретной модели. Одни достаточно потянуть на себя, другие могут сниматься по-другому. Если ручка не поддается без труда, лучше не тянуть ее силой, а проверить инструкцию к прибору.

Как отмыть съемные ручки от жира

Самое простое средство для такой очистки — теплая вода и обычное мягкое средство для мытья посуды.

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Налейте в миску теплую воду, добавьте немного посуды и положите туда снятые ручки. Оставьте их на несколько минут. Теплая мыльная вода размягчит жирный и липкий налет, поэтому интенсивно тереть поверхность не придется.

После замачивания протрите ручки мягкой тканью или неабразивной губкой. Особое внимание уделите углублениям, краям и стыкам, где чаще всего собирается грязь.

Для труднодоступных мест можно взять старую зубную щетку с мягкой щетиной. Она поможет удалить загрязнение с небольших углублений, не царапая поверхность.

После чистки тщательно промойте ручки чистой водой и протрите насухо. Не следует устанавливать влажные переключатели назад, поскольку вода может попасть внутрь механизма. Поворачивать ручки на место следует только после полного высыхания.

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Что делать, если ручки не снимаются

В некоторых моделях духовок и плит переключатели нельзя снять. В таком случае принцип очищения несколько меняется.

Главное правило — не распиливать средство непосредственно на ручки. Небольшое количество жидкости может попасть в щели и внутри прибора.

Лучше нанести мягкое универсальное очищающее средство на ткань, а уже ею протереть поверхность ручки. Для узких промежутков можно воспользоваться ватной палочкой или мягкой зубной щеткой.

После этого переключатели протирают слегка чистой влажной тканью, чтобы убрать остатки средства, а затем тщательно вытирают досуха.

Чем нельзя чистить ручки духовки

Желание быстро растворить старый жир нередко побуждает использовать сильные средства, но они могут испортить внешний вид переключателей.

Не следует использовать отбеливатель и другую агрессивную бытовую химию. Она способна повредить краску, покрытие и нанесенные на ручки отметки.

Так же нежелательны металлическая вата, жесткие щетки и грубые абразивные губки. После такой чистки на поверхности могут остаться царапины, а цифры и символы постепенно стереться.

Самый безопасный вариант — теплая вода, мягкое средство для мытья посуды, ткань или неабразивная губка.

Простое правило поможет избежать липкого налета

Легче всего бороться с жиром тогда, когда он еще не успел накопиться. Поэтому после активной готовки следует дождаться, пока плита остынет, и быстро протереть ручки.

Несколько минут такого ухода раз в неделю могут избавить от необходимости долго оттирать старый липкий слой. А если загрязнение все же накопилось, теплая мыльная вода и деликатная очистка помогут вернуть ручкам аккуратный вид без риска повредить их.

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