"Будут серьезные проблемы": Зеленский рассказал о дефиците бюджета Украины и оказавшемся под ударом

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Часть средств, в которых нуждается Украина, должна пойти именно на производство вооружения, в частности, беспилотников и ракет. Партнеры отдают себе отчет в сложности ситуации на фоне постоянных российских ударов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Где-то треть этих денег, а может даже немного больше — это январь, февраль, март — дроны. Если мы не их не закажем и не проплатим в октябре и ноябре, у нас будут серьезные вызовы на январь и февраль», — сказал он.

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По словам Зеленского, ЕС продолжит поддерживать Украину, а МВФ — свои программы.

«Есть нормальная, положительная и конструктивная реакция ЕС и Международного валютного фонда. Все понимают, что этот дефицит покрыть очень важно. Все понимают, что Украина не может быть наедине, что нужно больше инвестировать в дроны и ракеты украинского производства, потому что большинство этого дефицита — это средства на это, на оружие», — добавил президент.

Напомним, в преддверии сложной зимы правительство Украины ищет дополнительные ресурсы для финансирования войны и восстановления поврежденной инфраструктуры. Премьер Сергей Корецкий предупредил, что без необходимых решений парламента бюджетное давление усилится.

Глухой угол в парламенте, который длится уже несколько месяцев, привел к задержке поступления около 4 миллиардов долларов от Европейского Союза, которые должны поступить в третьем квартале.

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Между тем, Минфин остановил финансирование практически всех капитальных расходов, перенеся выплаты на конец года — под угрозой оказалось даже строительство укрытий для школ и защитных сооружений для энергетики. Один день войны теперь стоит Украине рекордные $190 миллионов, а общая непокрытая финансовая потребность достигает десятков миллиардов долларов.

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