ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
577
Время на прочтение
1 мин

Кто заменит Кравченко после его побега: Зеленский ответил, будет ли подавать кандидатуру Ковальского

На сегодняшний день Антон Ковальский является и.о. генпрокурора Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, планирует ли он подавать кандидатуру исполняющего обязанности генпрокурора Украины Антона Ковальского на окончательное назначение на этот пост.

Об этом заявил глава государства в ходе общения с журналистами.

«Антон Ковальский является и.о. генпрокурора Украины. Относительно кандидатов на должность генпрокурора Украины, я еще ни одной встречи, никакого общения не проводил», — ответил президент на вопросы медиа.

Напомним, 17 сентября Зеленский назначил Ковальского и.о. генпрокурора. Ранее Ковальский возглавлял Черновицкую и Хмельницкую областные прокуратуры.

«Центр противодействия коррупции» отмечал, что назначение Ковальского состоялось без конкурса, а к декларациям и окружению чиновника есть вопросы. Также СМИ и антикоррупционщики обращали внимание на связи его бывших заместителей и подчиненных с одиозными фигурами и скандалами.

Где сейчас экс-генпрокурор Руслан Кравченко

По данным расследователя «Украинской правды» Михаила Ткача, бывший генпрокурор Руслан Кравченко зарегистрировал место жительства в Вене по адресу офисной компании CS Corporate Services GmbH, которая предоставляет юридические адреса для фирм. Журналисты предполагают, что таким образом Кравченко и его супруга могли скрыть свое реальное жилье в Австрии, где также проживают другие бывшие украинские чиновники (Александр Тупицкий, Кирилл Шевченко, Андрей Холодов), поскольку эта страна при определенных условиях не выдает подозреваемых Украине.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie