Кто заменит Кравченко после его побега: Зеленский ответил, будет ли подавать кандидатуру Ковальского

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, планирует ли он подавать кандидатуру исполняющего обязанности генпрокурора Украины Антона Ковальского на окончательное назначение на этот пост.

Об этом заявил глава государства в ходе общения с журналистами.

Реклама

«Антон Ковальский является и.о. генпрокурора Украины. Относительно кандидатов на должность генпрокурора Украины, я еще ни одной встречи, никакого общения не проводил», — ответил президент на вопросы медиа.

Реклама

Напомним, 17 сентября Зеленский назначил Ковальского и.о. генпрокурора. Ранее Ковальский возглавлял Черновицкую и Хмельницкую областные прокуратуры.

«Центр противодействия коррупции» отмечал, что назначение Ковальского состоялось без конкурса, а к декларациям и окружению чиновника есть вопросы. Также СМИ и антикоррупционщики обращали внимание на связи его бывших заместителей и подчиненных с одиозными фигурами и скандалами.

Где сейчас экс-генпрокурор Руслан Кравченко

По данным расследователя «Украинской правды» Михаила Ткача, бывший генпрокурор Руслан Кравченко зарегистрировал место жительства в Вене по адресу офисной компании CS Corporate Services GmbH, которая предоставляет юридические адреса для фирм. Журналисты предполагают, что таким образом Кравченко и его супруга могли скрыть свое реальное жилье в Австрии, где также проживают другие бывшие украинские чиновники (Александр Тупицкий, Кирилл Шевченко, Андрей Холодов), поскольку эта страна при определенных условиях не выдает подозреваемых Украине.

Новости партнеров