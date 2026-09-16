ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

СМИ назвали предполагаемого нового генпрокурора Украины

Кандидатура окончательно не утверждена.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Офис генпрокурора

Офис генпрокурора / © УНІАН

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский, возможно, может возглавить Офис генерального прокурора Украины.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в политических кругах.

По информации собеседников издания, руководителей Хмельницкой и Днепропетровской областных прокуратур рассматривают как главных кандидатов на должность генерального прокурора. Речь идет о Валерии Прихожанове, который возглавляет Днепропетровскую областную прокуратуру, и Антоне Ковальском, руководителе Хмельницкой областной прокуратуры.

В то же время, источники «Украинской правды» отмечают, что более вероятным кандидатом на должность главы Офиса генерального прокурора является Ковальский.

В июле 2025 года он был назначен руководителем Хмельницкой областной прокуратуры.

До этого Ковальский с сентября 2020 по октябрь 2021 работал заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры. С ноября 2021 года он возглавлял Черновицкую областную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

Мы ранее информировали, что Верховная Рада уволила Руслана Кравченко с должности генерального прокурора по представлению Владимира Зеленского.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie