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СМИ назвали предполагаемого нового генпрокурора Украины
Кандидатура окончательно не утверждена.
Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский, возможно, может возглавить Офис генерального прокурора Украины.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в политических кругах.
По информации собеседников издания, руководителей Хмельницкой и Днепропетровской областных прокуратур рассматривают как главных кандидатов на должность генерального прокурора. Речь идет о Валерии Прихожанове, который возглавляет Днепропетровскую областную прокуратуру, и Антоне Ковальском, руководителе Хмельницкой областной прокуратуры.
В то же время, источники «Украинской правды» отмечают, что более вероятным кандидатом на должность главы Офиса генерального прокурора является Ковальский.
В июле 2025 года он был назначен руководителем Хмельницкой областной прокуратуры.
До этого Ковальский с сентября 2020 по октябрь 2021 работал заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры. С ноября 2021 года он возглавлял Черновицкую областную прокуратуру.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
Мы ранее информировали, что Верховная Рада уволила Руслана Кравченко с должности генерального прокурора по представлению Владимира Зеленского.