СМИ назвали предполагаемого нового генпрокурора Украины

Офис генпрокурора / © УНІАН

Реклама

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский, возможно, может возглавить Офис генерального прокурора Украины.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в политических кругах.

Реклама

По информации собеседников издания, руководителей Хмельницкой и Днепропетровской областных прокуратур рассматривают как главных кандидатов на должность генерального прокурора. Речь идет о Валерии Прихожанове, который возглавляет Днепропетровскую областную прокуратуру, и Антоне Ковальском, руководителе Хмельницкой областной прокуратуры.

Реклама

В то же время, источники «Украинской правды» отмечают, что более вероятным кандидатом на должность главы Офиса генерального прокурора является Ковальский.

В июле 2025 года он был назначен руководителем Хмельницкой областной прокуратуры.

До этого Ковальский с сентября 2020 по октябрь 2021 работал заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры. С ноября 2021 года он возглавлял Черновицкую областную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

Реклама

Мы ранее информировали, что Верховная Рада уволила Руслана Кравченко с должности генерального прокурора по представлению Владимира Зеленского.

Новости партнеров

Новости партнеров