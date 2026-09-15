Кравченко больше не генпрокурор: Зеленский уволил его указом

Руслан Кравченко

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

Об этом говорится в указе №932/2026 на сайте главы государства.

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Согласно тексту указа от 15 сентября 2026 года, решение о кадровом изменении вступает в силу со дня его опубликования.

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«Уволить КРАВЧЕНКО Руслана Андреевича с должности Генерального прокурора», — говорится в документе, подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генпрокурора Кравченко уволили с должности — последние новости

Напомним, Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности. Он назвал это политическим решением и попросил Верховную Раду принять его увольнение.

Впоследствии Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

После этого Верховная Рада уволила Руслана Кравченко с должности генерального прокурора по представлению Владимира Зеленского. За соответствующее решение проголосовали 317 депутатов.

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Следует напомнить, что это решение стало пиком громкого конфликта между Офисом генпрокурора, НАБУ и САП, обострившимся на фоне дела «Карфаген».

Сам Кравченко категорически отвергает любую причастность к «крышеванию» колцентров, вымогательству взяток или незаконному обогащению.

Ситуация накалилась 14 сентября после видеообращения, в котором Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ и САП назвали действия генпрокурора «системной атакой». В заявлении подчеркивают, что в настоящее время Кривонос официально никто подозрения не вручал.

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