ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
291
Время на прочтение
1 мин

Кравченко больше не генпрокурор: Зеленский уволил его указом

Владимир Зеленский принял кадровое решение по генпрокурору Кравченко.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Руслан Кравченко

Руслан Кравченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

Об этом говорится в указе №932/2026 на сайте главы государства.

Согласно тексту указа от 15 сентября 2026 года, решение о кадровом изменении вступает в силу со дня его опубликования.

«Уволить КРАВЧЕНКО Руслана Андреевича с должности Генерального прокурора», — говорится в документе, подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генпрокурора Кравченко уволили с должности — последние новости

Напомним, Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности. Он назвал это политическим решением и попросил Верховную Раду принять его увольнение.

Впоследствии Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

После этого Верховная Рада уволила Руслана Кравченко с должности генерального прокурора по представлению Владимира Зеленского. За соответствующее решение проголосовали 317 депутатов.

Следует напомнить, что это решение стало пиком громкого конфликта между Офисом генпрокурора, НАБУ и САП, обострившимся на фоне дела «Карфаген».

Сам Кравченко категорически отвергает любую причастность к «крышеванию» колцентров, вымогательству взяток или незаконному обогащению.

Ситуация накалилась 14 сентября после видеообращения, в котором Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ и САП назвали действия генпрокурора «системной атакой». В заявлении подчеркивают, что в настоящее время Кривонос официально никто подозрения не вручал.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie