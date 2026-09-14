- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 640
- Время на прочтение
- 1 мин
Отставка генпрокурора: когда состоится голосование в парламенте
Генеральный прокурор написал заявление об отставке неделю назад, 7 сентября.
Во вторник, 15 сентября, Верховная Рада будет голосовать за увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Голосование за отставку генпрокурора Кравченко состоится завтра, 15 сентября», — говорится в сообщении.
Ситуация вокруг Кравченко — что известно
После масштабного коррупционного скандала вокруг дела «Карфаген», в котором сотрудники Офиса генерального прокурора занимались «крышиванием» колцентров и отмыванием денег, Кравченко вечером 7 сентября подал в отставку. Он заявил, что сознательно уходит с поста, чтобы ее не использовали как инструмент противостояния.
Ситуация накалилась 14 сентября после видеообращения, в котором Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ и САП назвали действия генпрокурора «системной атакой». В заявлении подчеркивают, что в настоящее время Кривонос официально никто подозрения не вручал.
В то же время у медиа появилась информация, что Кравченко уехал из страны и пересек границу в 2:30 на служебном авто. Впоследствии он подтвердил, что сейчас находится в заграничной командировке.