Отставка генпрокурора: когда состоится голосование в парламенте

Руслан Коавченко.

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Во вторник, 15 сентября, Верховная Рада будет голосовать за увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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«Голосование за отставку генпрокурора Кравченко состоится завтра, 15 сентября», — говорится в сообщении.

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Ситуация вокруг Кравченко — что известно

После масштабного коррупционного скандала вокруг дела «Карфаген», в котором сотрудники Офиса генерального прокурора занимались «крышиванием» колцентров и отмыванием денег, Кравченко вечером 7 сентября подал в отставку. Он заявил, что сознательно уходит с поста, чтобы ее не использовали как инструмент противостояния.

Ситуация накалилась 14 сентября после видеообращения, в котором Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ и САП назвали действия генпрокурора «системной атакой». В заявлении подчеркивают, что в настоящее время Кривонос официально никто подозрения не вручал.

В то же время у медиа появилась информация, что Кравченко уехал из страны и пересек границу в 2:30 на служебном авто. Впоследствии он подтвердил, что сейчас находится в заграничной командировке.

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