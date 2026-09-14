ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
640
Время на прочтение
1 мин

Отставка генпрокурора: когда состоится голосование в парламенте

Генеральный прокурор написал заявление об отставке неделю назад, 7 сентября.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Руслан Коавченко.

Руслан Коавченко.

Во вторник, 15 сентября, Верховная Рада будет голосовать за увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Голосование за отставку генпрокурора Кравченко состоится завтра, 15 сентября», — говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Кравченко — что известно

После масштабного коррупционного скандала вокруг дела «Карфаген», в котором сотрудники Офиса генерального прокурора занимались «крышиванием» колцентров и отмыванием денег, Кравченко вечером 7 сентября подал в отставку. Он заявил, что сознательно уходит с поста, чтобы ее не использовали как инструмент противостояния.

Ситуация накалилась 14 сентября после видеообращения, в котором Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ и САП назвали действия генпрокурора «системной атакой». В заявлении подчеркивают, что в настоящее время Кривонос официально никто подозрения не вручал.

В то же время у медиа появилась информация, что Кравченко уехал из страны и пересек границу в 2:30 на служебном авто. Впоследствии он подтвердил, что сейчас находится в заграничной командировке.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie