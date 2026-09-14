Польша хочет изменить движение на границе с Украиной после атаки РФ: что известно

Пункт пропуска. / © Getty Images

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Соседняя Польша после российской атаки на поезд вблизи границы высказалась о необходимости ускорения движения через ККП. Важно не создавать скоплений транспорта, которые могут стать целями для ударов РФ.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после совещания в правительственном центре безопасности, пишет Polskie Radio.

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По его словам, разным органам следует вместе обдумать, как организовать движение на границе, чтобы там не образовывались пробки.

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«Будет еще разговор в министерстве финансов. Сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными должно наладить движение, чтобы не образовывались пробки, ведь это становится опасным. Важно не накапливать у наших пограничных переходов грузовики с горючим. Не должен этого объяснять, но это наше слабое место», — подчеркнул Туск.

Удары РФ у границы с Польшей

РФ ночью 13 сентября атаковала пункт пропуска «Ягодин » в Волынской области, на границе с Польшей. Под ударом врага оказалась расположенная возле КПП автозаправка. Загорелось ее помещение и припаркованные фуры.

Днем того же дня дрон РФ попал в локомотив поезда , находившегося в 2 км от польской границы. Благодаря своевременной эвакуации ни пассажиры, ни работники компании не были травмированы.

Известно, что за считанные минуты до атаки по этому участку успел проехать другой поезд с иностранными гостями — европейскими советниками, дипломатами и учеными, которые возвращались с конференции. Среди них был и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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