Польща хоче змінити рух на кордоні з Україною після атаки РФ: що відомо

Пункт пропуску. / © Getty Images

Реклама

Сусідня Польщі після російської атаки на поїзд поблизу кордону висловилася про необхідність пришвидшення руху через ККП. Важливо не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для ударів РФ.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після наради в Урядовому центрі безпеки, пише Polskie Radio.

Реклама

З його слів, різним органам варто разом обміркувати, як організувати рух на кордоні, щоб там не утворювалися затори.

Реклама

«Буде ще розмова в міністерстві фінансів. Співпраця між митниками, поліцією, прикордонниками й військовими має налагодити рух, щоб не утворювались затори, адже це стає небезпечно. Важливо не накопичувати біля наших прикордонних переходів вантажівок із пальним. Не мушу цього пояснювати, але це наше слабке місце», — наголосив Туск.

Удари РФ біля кордону з Польщею

РФ вночі 13 вересня атакувала пункту пропуску «Ягодин» у Волинській області, що на кордоні з Польщею. Під ударом ворога опинилася розташована біля КПП автозаправка. Зайнялося її приміщення і припарковані фури.

Вдень того ж дня дрон РФ влучив у локомотив потяга, що перебував за 2 км від польського кордону. Завдяки вчасній евакуації ні пасажири, ні працівники компанії не були травмовані.

Відомо, що за лічені хвилини до атаки цією ділянкою встиг проїхати інший потяг з іноземними гостями — європейськими радниками, дипломатами та науковцями, які поверталися з конференції. Серед них був і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів