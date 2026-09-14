Через згадки про смерть Панеттьєрі: колишнього акторки затримали після скандалу в ресторані

Гайден Панеттьєрі та Браян Гікерсон / © Getty Images

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Колишній обранець американської акторки Гайден Панеттьєрі Брайан Гікерсон та його брат Зак потрапили в гучний скандал із затриманням поліцією. Інцидент стався лише за кілька тижнів після раптової смерті 36-річної зірки.

Про це пише видання LADbible.

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Як повідомляє TMZ, 37-річний Гікерсон разом із братом відпочивав у ресторані міста Ґрінвілл (Південна Кароліна) в суботу, 12 вересня. За словами очевидців, конфлікт спалахнув через відвідувачів за сусіднім столиком — компанію з п’яти осіб середнього віку, які почали зневажливо висловлюватися про трагічну загибель Панеттьєрі.

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Свідки зазначають, що кілька жінок з тієї компанії неодноразово підходили до столу Гікерсонів. Незабаром словесна перепалка між Заком та одним із чоловіків переросла в фізичне протистояння. У результаті хаосу в закладі було перекинуто стіл та розбито скляний посуд.

На місце події прибули правоохоронці, які одягли кайданки на обох братів. Під час затримання Брайан Гікерсон емоційно кричав на адресу поліції: «Це поліція Ґрінвілла зробила витік інформації, коли померла моя дівчина!»

Зрештою Брайана відпустили без висунення звинувачень. Натомість його брата Зака, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння та публічно лаявся, затримали за порушення громадського порядку та доставили до слідчого ізолятора округу Ґрінвілл.

Брати Гікерсони перебували поруч із Гайден Панеттьєрі у день її смерті 16 серпня. Стосунки Брайана та Гайден тривали від 2018 року з перервами й супроводжувалися скандалами, зокрема арештом Гікерсона у 2020 році через підозру в домашньому насильстві.

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Наразі розслідування обставин смерті Панеттьєрі триває. Раніше правоохоронці зазначали, що ознак насильницької смерті виявлено не було.

Смерть акторки Гайден Панеттьєрі

Нагадаємо, американська акторка та екснаречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Вона не дожила до свого дня народження п’ять днів. Жінка відкрито говорила про свою боротьбу з алкогольною залежністю та депресією, зокрема після народження доньки 2014 року.

Панеттьєрі знайшли непритомною в апартаментах у Грінвіллі (штат Південна Кароліна), де вона тимчасово мешкала. Як повідомляє TMZ, на оприлюдненому записі розмов диспетчерів згадуються «зупинка серця» і «передозування». На момент смерті поруч з акторкою перебував сумнозвісний Браян Гікерсон та його брат

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