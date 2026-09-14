Меган Маркл показала колоритне сімейне відео з Гаррі та дітьми у Британії

Меган та Гаррі / © Associated Press

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45-річна герцогиня Сассекська поділилася відео, показавши їхнє життя в Англії після того, як вона та її чоловік, принц Гаррі, нещодавно повернулися туди зі своїми дітьми та своїми собаками.

35-секундний ролик починається з того, як Меган і Гаррі йдуть пліч-о-пліч на вулиці, а потім переходить до сцен, де, судячи з усього, ноги Лілібет гріються біля каміна, а Меган у гумових чоботях хлюпається в брудній калюжі.

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Потім на відео принцеса Лілібет їде велосипедом, а принц Арчі біжить поряд з нею, і продовжується сценами, де сім'я насолоджується відпочинком на природі.

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Протягом усього відео у верхній частині екрану залишаються два емодзи: британський прапор та червоне серце.

Меган и Гарри с детьми в Британии

Меган і Гаррі прибули до Великобританії 26 серпня, лише через тиждень після того, як стало відомо, що вони разом зі своєю родиною переїжджають на батьківщину Гаррі на тривалий період, де їхні діти вже були заздалегідь оформлені до приватної британської школи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що діти Уельських – принц Джордж та принцеса Шарлотта вже також повернулися за шкільні парти.

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