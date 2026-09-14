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Принцеса Шарлотта та принц Луї розпочали новий навчальний рік: чому Уельські не поділилися фото
Зазвичай, принц Вільям і принцеса Кейт показують фотографії своїх дітей, відправляючи їх у новий навчальний рік, але цього разу все було інакше.
Минулого тижня молодші діти Уельських – принцеса Шарлотта та принц Луї – повернулися за парти. Осінній семестр у школі Ламбрук, де вони навчаються, розпочався 9 вересня.
Також цього року їхній старший брат – принц Джордж – розпочав навчання в Ітонському коледжі після того, як закінчив школу Ламбрук. Хоча принцеса Шарлотта та принц Луї не супроводжували свого старшого брата у його перший день в Ітоні напередодні, принц Вільям та принцеса Кейт були сфотографовані зі своїм старшим сином цього знаменного дня.
Хоча фотографії першого дня принца Джорджа в Ітоні були опубліковані, включаючи офіційні знімки Джорджа у шкільній формі, принц та принцеса Уельські, не завжди публічно відзначають початок навчального року. Натомість вони традиційно відзначають важливі події у житті своїх дітей — такі як перші дні у дитячому садку чи вступ до нових навчальних закладів — публікуючи портрети чи влаштовуючи фотосесії.
Саме тому, мабуть, сім'я не показала, як принц Луї та принцеса Шарлотта повернулися до Ламбрука.
Нагадаємо, ще 2022 року ми розповідали, скільки коштуватиме навчання Джорджа, Шарлотти та Луї в цій приватній британській школі.