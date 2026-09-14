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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Шарлотта та принц Луї розпочали новий навчальний рік: чому Уельські не поділилися фото

Зазвичай, принц Вільям і принцеса Кейт показують фотографії своїх дітей, відправляючи їх у новий навчальний рік, але цього разу все було інакше.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Луї та принцеса Шарлотта

Принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Минулого тижня молодші діти Уельських – принцеса Шарлотта та принц Луї – повернулися за парти. Осінній семестр у школі Ламбрук, де вони навчаються, розпочався 9 вересня.

Також цього року їхній старший брат – принц Джордж – розпочав навчання в Ітонському коледжі після того, як закінчив школу Ламбрук. Хоча принцеса Шарлотта та принц Луї не супроводжували свого старшого брата у його перший день в Ітоні напередодні, принц Вільям та принцеса Кейт були сфотографовані зі своїм старшим сином цього знаменного дня.

Принцеса Кейт із сином принцом Джорджем в Ітоні / © Associated Press

Принцеса Кейт із сином принцом Джорджем в Ітоні / © Associated Press

Хоча фотографії першого дня принца Джорджа в Ітоні були опубліковані, включаючи офіційні знімки Джорджа у шкільній формі, принц та принцеса Уельські, не завжди публічно відзначають початок навчального року. Натомість вони традиційно відзначають важливі події у житті своїх дітей — такі як перші дні у дитячому садку чи вступ до нових навчальних закладів — публікуючи портрети чи влаштовуючи фотосесії.

Кейт та Вільям з принцом Джорджем в Ітоні / © Associated Press

Кейт та Вільям з принцом Джорджем в Ітоні / © Associated Press

Саме тому, мабуть, сім'я не показала, як принц Луї та принцеса Шарлотта повернулися до Ламбрука.

Принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Нагадаємо, ще 2022 року ми розповідали, скільки коштуватиме навчання Джорджа, Шарлотти та Луї в цій приватній британській школі.

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