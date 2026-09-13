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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 14 вересня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наші — непрості — часи без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Скорпіон

Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 14 вересня?

День, коли ми часто відчуваємо невдоволення — як своїми життєвими та професійними досягненнями, так і самими собою. Зазвичай ці відчуття не мають нічого спільного з реальним станом речей, вони — не більше ніж негативний вплив зірок, але настрій однаково далеко не найкращий.

Опиратися місячним енергіям не варто — подолати їх все одно не вдасться, зате можна отримати від них користь: висновки щодо помилок, зроблені в цей час, допоможуть уникнути їх у майбутньому. Енергію, якої не бракуватиме, необхідно спрямувати на «мирні» цілі — як ділові, так й особисті.

Скорпіон

Для Скорпіонів нинішній день може стати найщасливішим у році, а в деяких випадках — і в усьому житті. Саме цього дня станеться подія, на яку представники знака давно чекали і вже — зовсім даремно — втратили на неї будь-яку надію.

Щоправда, її значення в повному обсязі вони зможуть зрозуміти лише через деякий час — у той момент її масштаб розгледіти не вдасться, вона розкриватиметься поступово й поетапно, створюючи повну картину того, що відбувається, і просуваючи їх до щасливого майбутнього.

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