РФ переходить до масового виробництва реактивних безпілотників: скільки їх випускають щомісяця

Російський безпілотник / © Associated Press

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Росія нарощує виробництво реактивних безпілотників, і за різними оцінками їхній випуск уже може сягати до тисячі одиниць на місяць. Водночас РФ удосконалює систему протиповітряної оборони та переймає українські підходи до боротьби з дронами.

Про це розповів експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце в ефірі «Ранок.LIVE».

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За його словами, Росія намагається розбудовувати так звану малу систему ППО за зразком тієї, яку використовує Україна. Йдеться про мобільні вогневі групи з великокаліберним озброєнням і ПЗРК, призначені для перехоплення повітряних цілей.

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«Росія теж, на жаль, не стоїть на місці. Вона вдосконалює роботу своєї системи протиповітряної оборони. Росія фактично намагається впровадити досвід України з побудови малої системи ППО», — зазначив Долінце.

Крім того, РФ дедалі активніше залучає бойову авіацію для перехоплення безпілотників.

«Це гелікоптери Мі-28, літаки Су-34, Су-35 для перехоплення повітряних цілей», — пояснив експерт.

За його словами, це може знижувати ефективність українських далекобійних низькошвидкісних платформ, які рухаються зі швидкістю близько 200–300 км/год.

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Ще одним серйозним викликом Долінце назвав масштабування Росією виробництва реактивних безпілотників і надлегких крилатих ракет.

«Ми бачимо, що кількість, за різними оцінками, вироблених реактивних дронів досягає до 1000 одиниць на місяць. І це, напевно, один із найбільших викликів», — заявив він.

Експерт також наголосив, що Україна однією з перших почала розробляти подібні реактивні платформи, зокрема «Паляницю» та «Пекло». Водночас, за його словами, Україні поки не вдалося масштабувати їх виробництво до необхідного рівня, тоді як Росія вже змогла суттєво наростити випуск таких засобів.

Нагадаємо, Росія щомісяця виробляє близько 100 балістичних ракет, а Україна стикається з гострим дефіцитом перехоплювачів Patriot PAC-3. За даними The Economist, значних нових постачань найближчим часом очікувати не варто.

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Ми також писали, що країни Європейського Союзу погодили виняток, який дозволить Україні закуповувати ракети-перехоплювачі для систем Patriot коштом європейського кредиту. Наступний транш у межах Ukraine Support Loan становитиме 3,2 мільярда євро.

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