Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто знайти собі приємне заняття

Білий гриб

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Але й повне бездіяльність заборонена: зірки радять займатися тим, що приносить нам задоволення — наприклад, хобі — на яке у нас часто не вистачає часу.

Овен

Чим би ви сьогодні не займалися, намагайтеся не поспішати: будь-якою справою — як професійною, так і побутовою — потрібно займатися без метушні та поспіху, тільки так можна буде уникнути небажаних — і неприємних — наслідків.

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Телець

Не варто нав’язувати оточенню свій досвід, чи то в професійній, чи у життєвій сфері — однаково, хоч це й прикро, він нікого нічого не навчить: дозвольте людям самим вчитися, набиваючи обов’язкові в такому разі «ґулі».

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Близнята

Спілкуючись із керівництвом, намагайтеся дотримуватися норм пристойності — під впливом емоцій ви можете дозволити собі некоректні висловлювання чи натяки, про що згодом пошкодуєте, але виправити ситуацію може бути вже запізно.

Рак

Професійні питання краще відкласти на деякий час, віддавши перевагу домашнім справам — улюблене заняття представників вашого знака дозволить не тільки навести лад у домі, а й поліпшить настрій.

Лев

Небажано займатися будь-якою інтелектуальною діяльністю — користі від неї однаково не буде, тож краще присвятити день фізичній праці — тут ви зможете встигнути зробити багато важливих для вас справ і водночас практично не втомитися.

Діва

Не найкращий час для серйозних професійних завдань — цього дня надто великий ризик припуститися серйозних помилок, тому рекомендується зайнятися якоюсь монотонною роботою — наприклад, редагуванням уже виконаних справ.

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Терези

Цього дня не тільки можна, а й потрібно миритися з людьми, з якими вас деякий час тому розлучили обставини, що в той період здавалися непереборними: сьогодні ви легко й просто зможете знайти з ними спільну мову.

Скорпіон

Слід максимально обережно ставитися до іронії та жартів, особливо якщо це стосуватиметься самолюбства інших людей: вони можуть не оцінити притаманне вам — скажемо прямо, своєрідне — почуття гумору й серйозно на вас образитися.

Стрілець

Від будь-яких серйозних справ, навіть якщо це стосуватиметься лише господарських та побутових турбот, цього дня краще утриматися, зайнявшись чимось незначним, у чому можливі цього дня помилки не становлять жодної небезпеки.

Козоріг

Не варто втручатися в чуже особисте життя, навіть якщо йдеться про близьких вам людей — наприклад, родичів чи друзів: відсутність розуміння повної картини ситуації, що склалася, завадить зробити з неї правильні висновки.

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Водолій

У тому, що найкращим відпочинком є зміна виду діяльності, представники вашого знака сьогодні зможуть переконатися на власному досвіді, водночас від розумового навантаження слід переходити до фізичного і навпаки.

Риби

Не варто спілкуватися з людьми, які вам неприємні, адже розмови з ними не принесуть вам нічого, крім втрати енергії: краще провести день на самоті, ніж зіпсувати собі настрій — для психічного здоров’я це буде корисніше.

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