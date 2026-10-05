Королева Сільвія у небесно-блакитному костюмі з’явилася на прийомі у королівському палаці

Королева Сільвія і король Карл Густав із президентом Естонії та першої леді / © Getty Images

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Король Швеції Карл Густав та королева Сільвія приймали в Королівському палаці в Стокгольмі президента Естонії Алара Каріса та його дружину Сір'є Каріс.

Королева Сільвія обрала для цього виходу небесно-блакитний костюм, що складався з короткого жакета та спідниці довжини до колін, під жакет одягла білу блузку, а до коміра прикріпила велику брошку.

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Королева Сільвія і король Карл Густав із президентом Естонії та першої леді / © Getty Images

Королева також взула світлі туфлі на невисоких підборах і доповнила образ перлинними сережками, гарним укладанням та легким макіяжем із яскравою помадою на губах.

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Король Карл Густав одягнувся у темно-синій смугастий костюм, білу сорочку та смугасту краватку, а взутий був у шкіряні туфлі.

Нещодавно, нагадаємо, королівська родина Швеції повним складом відвідала відкриття парламенту.

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