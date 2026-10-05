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Королева Сільвія у небесно-блакитному костюмі з’явилася на прийомі у королівському палаці
Королівська сім'я Швеції влаштувала прийом для президента Естонії та його дружини.
Король Швеції Карл Густав та королева Сільвія приймали в Королівському палаці в Стокгольмі президента Естонії Алара Каріса та його дружину Сір'є Каріс.
Королева Сільвія обрала для цього виходу небесно-блакитний костюм, що складався з короткого жакета та спідниці довжини до колін, під жакет одягла білу блузку, а до коміра прикріпила велику брошку.
Королева також взула світлі туфлі на невисоких підборах і доповнила образ перлинними сережками, гарним укладанням та легким макіяжем із яскравою помадою на губах.
Король Карл Густав одягнувся у темно-синій смугастий костюм, білу сорочку та смугасту краватку, а взутий був у шкіряні туфлі.
Нещодавно, нагадаємо, королівська родина Швеції повним складом відвідала відкриття парламенту.