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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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29
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У лаконічних чорно-білих образах: шведська королівська родина на відкритті парламенту

Королівська родина Швеції була присутньою на відкритті сесії парламенту в Стокгольмі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринц Даніель, кронпринцеса Вікторія, королева Сільвія та король Карл Густав

Кронпринц Даніель, кронпринцеса Вікторія, королева Сільвія та король Карл Густав / © Getty Images

Щороку приблизно в цей час шведська королівська родина збирається на одну з найурочистіших подій у своєму календарі. 2026 року вони також були присутні на відкритті парламенту.

Десятиліття тому відвідуючи цей захід жінки повинні були одягати чорну вечірню сукню та тіару. Але від 1950-х років це правило значно пом’якшилося, і тепер ми бачимо, як білий колір додає яскравості, а сукні стали набагато коротшими. Це поважає старий кодекс, але вносить до нього сучасний відтінок.

Кронпринц Даніель, кронпринцеса Вікторія, королева Сільвія та король Карл Густав / © Getty Images

Кронпринц Даніель, кронпринцеса Вікторія, королева Сільвія та король Карл Густав / © Getty Images

Рік за роком королева Сільвія, принцеси Мадлен і Вікторія, до яких приєдналася принцеса Софія, знаходять способи мати бездоганний вигляд, адаптуючись до цього неписаного протоколу, не вдаючись до одних і тих самих брань знову і знову.

Королева Сільвія та її старша дочка кронпринцеса Вікторія обрали цього разу чорні спідниці з білими топами, а принцеси Мадлен та Софія використовували останній колір набагато стриманіше, за допомогою невеликих деталей у своїх костюмах із двох частин.

Дрескод вимагає носіння головних уборів, і королева Сільвія обрала капелюшок-пігулку, а завершила образ вона білим платком, пов’язаним навколо шиї, та перлинними сережками.

Шведська спадкоємиця Вікторія зі свого боку обрала найменш традиційний образ дня. Вона віддала перевагу спідниці також у поєднанні з білим жакетом, як і її мати, але підкреслену на талії поясом. Вона також одягла пов’язку на голову, зав’язану бантом ззаду.

Принцеса Софія обрала чорний костюм із двох частин, але з білим коміром та ґудзиками на жакеті, що створюють яскравий контраст. Вбрання складалося з елегантного жакета та спідниці А-силуету, обидва в стилі ретро, ​​і в ньому дружина принца Карла Філіпа мала бездоганний вигляд.

Принцеса Софія, принц Карл Філіп і принцеса Мадлен / © Getty Images

Принцеса Софія, принц Карл Філіп і принцеса Мадлен / © Getty Images

Слід також зазначити, що принцеса Софія повернулася на цей захід після минулорічної відсутності, коли вона перебувала у декретній відпустці після народження дочки Інес.

А молодша дочка короля та королеви — принцеса Мадлен — обрала схожий чорно-білий образ. Її монохромний ансамбль відрізнявся вирізом-човником та білими манжетами. Вона доповнила його класичною пов’язкою на голову та лаконічною сумкою на короткій ручці.

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