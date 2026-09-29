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У синьому пальті та картатих штанях: принцеса Анна відвідала важливий захід
Принцеса Анна сьогодні вдень завітала до казарм Кендрю.
Разом з командиром, підполковником Енн О'Флінн, під час візиту до казарм Кендрю в Коттесморі, принцеса приїхала для офіційного відкриття нових ветеринарних та оздоровчих об'єктів для 1-го полку службових собак, які включають в себе операційні, зони фізіотерапії та гідротерапії, а також нові розплідники, спроєктовані відповідно до сучасних стандартів захисту тварин.
Принцеса Анна мала, як завжди, стриманий вигляд, одягнувши синє коротке пальто і бежеві картаті штани прямого крою зі стрілками, а також взувши чорні черевики на невисоких квадратних підборах. Принцеса доповнила стриманий лук синьою хусткою на шиї та перлинними сережками, синіми рукавичками та маленькою чорною сумкою.
Королівська принцеса продовжує багато працювати в той час, як її брат король Чарльз все ще перебуває на канікулах у Шотландії.