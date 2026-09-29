ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Стильна Зара Тіндалл у штанному костюмі склала своєму чоловікові Майку компанію на тенісі

Минулими вихідними Майк Тіндалл вперше з'явився на публіці після смерті свого батька Філа Тіндалла.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Майк та Зара Тіндалли з Роджером Федерером

Майк та Зара Тіндалли з Роджером Федерером / © Getty Images

Майк разом зі своєю дружиною Зарою відвідали перший день щорічного чоловічого тенісного турніру на арені O2 у Лондоні. На трибунах їх зазнімкували з близьким другом та співзасновником заходу Роджером Федерером.

Це сталося після того, як минулого тижня Майк повідомив про смерть свого батька Філа у віці 80 років після двадцятирічної боротьби із хворобою Паркінсона.

Принцеса Анна і Філ Тіндалл / © Getty Images

Принцеса Анна і Філ Тіндалл / © Getty Images

"На жаль, мій батько помер минулого тижня", - сказав він у своєму подкасті The Good, The Bad & The Rugby 23 вересня.

Зара склала компанію чоловікові на цьому спортивному заході. Вона була одягнена в строкату блузку та темно-синій смугастий штанний костюм у поєднанні з білими кросівками. Через плече у Зари висіла чорна сумка. Вона зробила виразний макіяж та стильне укладання, а також доповнила лук золотими сережками-кільцями невеликого розміру.

Майк і Зара Тіндалли / © Getty Images

Майк і Зара Тіндалли / © Getty Images

Майк Тіндал теж був у темно-синьому піджаку, білій сорочці та кремових штанях зі стрілками, а взутий у коричневі туфлі.

Майк і Зара Тіндалли з Роджером Федерером / © Getty Images

Майк і Зара Тіндалли з Роджером Федерером / © Getty Images

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie