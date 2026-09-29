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Стильна Зара Тіндалл у штанному костюмі склала своєму чоловікові Майку компанію на тенісі
Минулими вихідними Майк Тіндалл вперше з'явився на публіці після смерті свого батька Філа Тіндалла.
Майк разом зі своєю дружиною Зарою відвідали перший день щорічного чоловічого тенісного турніру на арені O2 у Лондоні. На трибунах їх зазнімкували з близьким другом та співзасновником заходу Роджером Федерером.
Це сталося після того, як минулого тижня Майк повідомив про смерть свого батька Філа у віці 80 років після двадцятирічної боротьби із хворобою Паркінсона.
"На жаль, мій батько помер минулого тижня", - сказав він у своєму подкасті The Good, The Bad & The Rugby 23 вересня.
Зара склала компанію чоловікові на цьому спортивному заході. Вона була одягнена в строкату блузку та темно-синій смугастий штанний костюм у поєднанні з білими кросівками. Через плече у Зари висіла чорна сумка. Вона зробила виразний макіяж та стильне укладання, а також доповнила лук золотими сережками-кільцями невеликого розміру.
Майк Тіндал теж був у темно-синьому піджаку, білій сорочці та кремових штанях зі стрілками, а взутий у коричневі туфлі.