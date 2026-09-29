Стильна Зара Тіндалл у штанному костюмі склала своєму чоловікові Майку компанію на тенісі

Майк та Зара Тіндалли з Роджером Федерером / © Getty Images

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Майк разом зі своєю дружиною Зарою відвідали перший день щорічного чоловічого тенісного турніру на арені O2 у Лондоні. На трибунах їх зазнімкували з близьким другом та співзасновником заходу Роджером Федерером.

Це сталося після того, як минулого тижня Майк повідомив про смерть свого батька Філа у віці 80 років після двадцятирічної боротьби із хворобою Паркінсона.

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Принцеса Анна і Філ Тіндалл / © Getty Images

"На жаль, мій батько помер минулого тижня", - сказав він у своєму подкасті The Good, The Bad & The Rugby 23 вересня.

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Зара склала компанію чоловікові на цьому спортивному заході. Вона була одягнена в строкату блузку та темно-синій смугастий штанний костюм у поєднанні з білими кросівками. Через плече у Зари висіла чорна сумка. Вона зробила виразний макіяж та стильне укладання, а також доповнила лук золотими сережками-кільцями невеликого розміру.

Майк і Зара Тіндалли / © Getty Images

Майк Тіндал теж був у темно-синьому піджаку, білій сорочці та кремових штанях зі стрілками, а взутий у коричневі туфлі.

Майк і Зара Тіндалли з Роджером Федерером / © Getty Images

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