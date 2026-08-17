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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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88
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Зара Тіндал зробила грандіозний подарунок своїй матері принцесі Анні: що це

Єдина дочка принцеси Анни увійшла до історії та стала чемпіонкою Відкритого чемпіонату Великої Британії з кінного спорту.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна та Зара Тіндалл

Принцеса Анна та Зара Тіндалл / © Getty Images

15 серпня принцесі Анні виповнилося 76 років. Британська королівська родина привітала її з днем ​​народження в Instagram, опублікувавши фотографію, зроблену під час одного з її офіційних заходів цього року. Однак найособливіший подарунок зробила матері її дочка Зара Тіндалл.

Професійна наїзниця відзначила день народження своєї матері так, як навряд чи вдасться перевершити: здобувши велику перемогу у кінному спорті, яка знову ставить її в один ряд із провідними іменами у британських змаганнях.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Зара Тіндал стала чемпіонкою Великої Британії у відкритому чемпіонаті з кінного триборства NAF Hartpury International Horse Trials, здобувши перемогу в класі CCI4*-S з конем Class Affair. Це була її перша перемога у цьому престижному змаганні з триборства у Великій Британії, і вона досягла цього у змаганні з десятками учасників, пише vanitatis.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

Більш того, цей результат є однією з найзначніших перемог Зари Тіндалл за останні роки і підтверджує, що вона продовжує виступати на найвищому рівні. І все це в дисципліні, в якій вона виступає вже понад два десятиліття, що дозволяє їй прокладати власний шлях незалежно від її зв'язків із королівською родиною.

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