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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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63
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1 хв

Їй виповнилося 76: королівський палац мило привітав принцесу Анну з днем народження

15 серпня королівській принцесі Анні виповнилося 76 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Офіційний акаунт британської королівської сім'ї відзначив цю подію нещодавнім знімком принцеси, зробленим під час одного з її офіційних заходів цього року. Просте привітання, але також і можливість згадати один із найбільш спонтанних моментів останніх місяців.

Знімок було зроблено у березні минулого року на стадіоні "Мюррейфілд" під час Кубка шести націй. Фотографія, обрана для привітання, ідеально відображає характер принцеси Анни. Сестра короля Чарльза постає в одному з тих образів, які вона часто повторює на офіційних заходах: темно-синє пальто, шарф на шиї та стримані прикраси. Нічого особливо примітного. Цікавим є її вираз обличчя. Королівська особа сміється природно і має набагато розслабленіший вигляд, ніж зазвичай на подібних офіційних знімках.

Принцеса Анна / © Instagram британської королівської сім'ї

Принцеса Анна / © Instagram британської королівської сім'ї

"Бажаємо вам дуже щасливого дня народження", - йдеться в підписі на знімку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали десять невідомих фактів про улюблену дочку принца Філіпа на честь її дня народження.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

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