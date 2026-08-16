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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 серпня?

День, коли активізується інтуїція, яка допомагає нам у розв’язанні багатьох — а іноді й усіх — питань, що стоять на порядку денному. Від активних дій, чого б вони не стосувалися, слід утриматися — шкоди від такої поведінки буде набагато більше, ніж користі, тоді як спокійний і розмірений спосіб життя виявиться набагато результативнішим — у всіх сенсах. За допомогою пророчих здібностей, продиктованих інтуїцією, вдасться знайти загублене: речі, тварин і навіть людей.

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Телець

Тельці можуть розраховувати на успіх у всіх професійних справах — як у тих, що були розпочаті давно і з різних причин призупинені, так і в нових, до яких вони щойно стали — особливо якщо цьому передувала тривала й ретельна підготовка.

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У будь-якому разі, оскільки попередня робота була виконана на високому рівні, а отже, результат — спочатку професійний, а потім кар’єрний і фінансовий — не змусить на себе довго чекати. Головне — стати до роботи без зволікань, не чекаючи на додаткові умови.

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