ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 17 серпня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Телець

Телець / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 серпня?

День, коли активізується інтуїція, яка допомагає нам у розв’язанні багатьох — а іноді й усіх — питань, що стоять на порядку денному. Від активних дій, чого б вони не стосувалися, слід утриматися — шкоди від такої поведінки буде набагато більше, ніж користі, тоді як спокійний і розмірений спосіб життя виявиться набагато результативнішим — у всіх сенсах. За допомогою пророчих здібностей, продиктованих інтуїцією, вдасться знайти загублене: речі, тварин і навіть людей.

Телець

Тельці можуть розраховувати на успіх у всіх професійних справах — як у тих, що були розпочаті давно і з різних причин призупинені, так і в нових, до яких вони щойно стали — особливо якщо цьому передувала тривала й ретельна підготовка.

У будь-якому разі, оскільки попередня робота була виконана на високому рівні, а отже, результат — спочатку професійний, а потім кар’єрний і фінансовий — не змусить на себе довго чекати. Головне — стати до роботи без зволікань, не чекаючи на додаткові умови.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie