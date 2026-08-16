Зірка "Спіймати Кайдаша" вперше стала мамою та показала новонароджену на фото

Христина Корчинська / © instagram.com/khrystyna_korchynska

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Українська акторка театру й кіно Христина Корчинська вперше стала мамою.

Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» народила донечку тиждень тому та лише зараз розповіла про поповнення в родині. Радісною новиною акторка поділилася в Instagram. Спершу вона показала фото бірки з пологового будинку, на якій були вказані дата та час народження малечі, а також її параметри.

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Як виявилося, донечка Христини народилася ще 7 серпня у Коломиї, Івано-Франківській області. Весь цей час зірка та її чоловік Яніс Корчинський не поспішали розповідати про поповнення й насолоджувалися першими днями батьківства без зайвої уваги.

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Христина Корчинська народила / © instagram.com/khrystyna_korchynska

Ім'я дівчинки подружжя поки не розсекречує. Водночас відомо, що при народженні крихітка важила понад чотири кілограми, а її зріст становив 58 сантиметрів.

Акторка також показала перші прогулянки з донечкою та ніжні домашні кадри. Корчинська щемко звернулася до малечі й подякувала їй за те, що вона обрала саме її із Янісом своїми батьками.

«Вже тиждень, як ми мама і тато. Дякую Тобі, наше маленьке диво», — написала новоспечена мама.

Христина Корчинська з донькою / © instagram.com/khrystyna_korchynska

Христина Корчинська з донькою і чоловіком / © instagram.com/khrystyna_korchynska

До привітань долучилися колеги Христини, зокрема актори та команда театру імені Франка, де вона працює. Шанувальники також засипали подружжя теплими побажаннями та привітали з народженням донечки.

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Вітаємо щасливих батьків із цією неймовірною подією! Нехай малеча росте здоровою, щасливою та щодня дарує своїм рідним ще більше радості!

Найщиріші вітання! Ростіть здорові

Вітаємо, дорогі батьки. Щасливої долі вашій донечці

Нагадаємо, нещодавно спортсменка Ольга Харлан також стала мамою. Минуло вже два місяці від пологів і зірка показала ніжні фото донечки.

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