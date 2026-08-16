Ольга Горбачова після розлучення з Нікітіним спантеличила заявою про його фінансові зобов’язання

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Реклама

Колишня співачка та телеведуча Ольга Горбачова розповіла, на якому етапі перебуває її розлучення з продюсером Юрієм Нікітіним, а також спантеличила заявою про їхні фінансові домовленості.

Про розставання з Нікітіним Горбачова оголосила ще в липні 2025 року. Тепер стало відомо, що офіційно завершити шлюборозлучний процес парі поки не вдалося. Зараз вони ще досі очікують остаточного розриву.

Реклама

«Ми тільки подали документи місяць тому, ще не отримали результат», — розповіла Ольга на проєкті «Ранок у великому місті».

Реклама

Ольга Горбачова також розповіла, як вони з Нікітіним планують розподілити майно та фінансові зобов’язання після розлучення. За словами артистки, нерухомість після розлучення залишиться їй, тоді як фінансові витрати на дочок візьме на себе Юрій Нікітін. Ольга наголосила, що її відповідь «не жарт».

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

«Все мені. Вся нерухомість мені, всі витрати — чоловікові», — з усмішкою заявила Горбачова.

Зазначимо, Ольга Горбачова під час війни живе з доньками у США, однак регулярно приїжджає до Києва. З Юрієм Нікітіним вона була одружена двічі: вперше пара побралася 2007 року, а вже 2009-го розійшлася. 2011 року вони відновили стосунки, а 2016-го знову офіційно стали подружжям.

Експодружжя виховує двох дочок — Поліну та Серафиму. Попри розставання, Горбачова та Нікітін зберегли теплі стосунки й продовжують проводити час разом. Зокрема, нещодавно вони спільно відсвяткували день народження молодшої доньки за кордоном.

Реклама

Новини партнерів