Горбачова зустрілася з Нікітіним після розлучення й показала їхні розваги у компанії доньок-красунь

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

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Українська співачка та блогерка Ольга Горбачова показала особливий день з колишнім чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним і їхніми двома доньками.

Так, днями наймолодша Серафима святкувала день народження. Дівчині виповнилося 12 років. Тож привітати її зібралася вся родина. Зокрема, на святковому сніданку можна було помітити обох батьків іменинниці та старшу сестру Поліну.

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За словами Ольги, на день народження дітей вона готує багато сюрпризів, кількість яких дорівнює віку іменинниць. Цього разу одним з перших для Серафими став букет, а решту ж вона шукала у форматі своєрідного квесту від родини. Крім того, Поліна приготувала для сестри миле вітання англійською.

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Донька Юрія Нікітіна й Ольги Горбачової / © instagram.com/gorbachovaolga

Юрій Нікітін з донькою / © instagram.com/gorbachovaolga

У святковий день родина у повному складі влаштувала прогулянку. Горбачова наробила світлин і показала, як дві доньки йшли, тримаючись за руку, а Нікітін — за ними. Зірка порівняла колишнього чоловіка з охоронцем і не приховувала, що досі «красується ним без зайвих сенсів».

Ольга Горбачова з дітьми і ексчоловіком / © instagram.com/gorbachovaolga

Водночас родина організувала для іменинниці та її старшої сестри політ у спеціальній аеротрубі. На атракціоні дівчата порозважалися у спеціальному екіпіруванні та з інструктором поруч.

Доньки Юрія Нікітіна й Ольги Горбачової / © instagram.com/gorbachovaolga

Своєю чергою Юрій також оприлюднив серію фото Серафими. Продюсер показав, як швидко подорослішала іменинниця й ніжно привітав її: «З днем народження, люба! Будь щасливою».

Донька Юрія Нікітіна й Ольги Горбачової / © instagram.com/yuriynikitin

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