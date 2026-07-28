Росія втретє атакувала те саме цивільне судно в Чорному морі: що відомо

Атака РФ на цивільне судно в Чорному морі / © Одеська ОВА

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Російські війська 28 липня знову обстріляли цивільне судно в Чорному морі. Це вже третій удар по цьому кораблю.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Атака РФ на цивільне судно в Чорному морі — що відомо

За його словами, під удар потрапило порожнє балкерне судно, що перебувало у безпековій зоні.

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«Внаслідок чергової цинічної атаки ворога в акваторії Чорного моря уражено цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу», — зазначив голова ОВА.

Він також додав, що цей корабель раніше вже двічі зазнавав пошкоджень унаслідок російських атак. Керівництво Одеської ОВА наголошує, що систематичні обстріли цивільного флоту є свідомою провокацією з боку країни-агресорки.

«Такі удари вкотре демонструють свідоме нехтування рф нормами міжнародного права та її цілеспрямовані спроби зірвати роботу українського морського коридору», — підкреслив Олег Кіпер.

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