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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія втретє атакувала те саме цивільне судно в Чорному морі: що відомо

Російські війська втретє атакували одне й те саме цивільне судно в Чорному морі. Балкер під прапором Ліберії зазнав пошкоджень унаслідок нового удару РФ.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на цивільне судно в Чорному морі

Атака РФ на цивільне судно в Чорному морі / © Одеська ОВА

Російські війська 28 липня знову обстріляли цивільне судно в Чорному морі. Це вже третій удар по цьому кораблю.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака РФ на цивільне судно в Чорному морі — що відомо

За його словами, під удар потрапило порожнє балкерне судно, що перебувало у безпековій зоні.

«Внаслідок чергової цинічної атаки ворога в акваторії Чорного моря уражено цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу», — зазначив голова ОВА.

Він також додав, що цей корабель раніше вже двічі зазнавав пошкоджень унаслідок російських атак. Керівництво Одеської ОВА наголошує, що систематичні обстріли цивільного флоту є свідомою провокацією з боку країни-агресорки.

«Такі удари вкотре демонструють свідоме нехтування рф нормами міжнародного права та її цілеспрямовані спроби зірвати роботу українського морського коридору», — підкреслив Олег Кіпер.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія взимку знову атакуватиме енергетику та опалення, однак великі міста за одне міжсезоння виконують обсяг робіт, співмірний із підготовкою за кілька попередніх років.

У Харкові внаслідок влучання ворожого безпілотника у п’ятиповерховий житловий будинок виникла пожежа та постраждали двоє людей.

Раніше депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російські удари повністю знищили всі АЗС на ділянці траси Харків — Полтава, включно із заправками у Валках, Чутовому та інших населених пунктах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
204
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