Атака на АЗС / © Getty Images

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Росія продовжує атакувати автозаправні станції у Харківській області. На трасі Харків — Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, всі АЗС повністю знищені.

Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик в етері Еспресо та Slawa.TV.

За його словами, ситуація з автозаправними станціями на Харківщині щодня погіршується.

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«На сьогодні всі АЗС на трасі Харків — Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави», — заявив Скорик.

Він додав, що останню заправку, яка ще працювала на цьому напрямку, в селищі Валки, росіяни знищили напередодні, 26 липня.

Депутат Харківської облради закликав водіїв, які планують поїздку на цьому відрізку дороги, заздалегідь потурбуватися про достатню кількість пального.

«В Україні знищено понад 200 автозаправних станцій, із них понад 80 — у Харкові та Харківській області. Але жодної кризи немає», — запевнив він.

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