Як зробити ідеальне укладання феном, що триматиметься днями: 5 секретів від зіркового стиліста

Вдале укладання / © Фото з відкритих джерел

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Вигляд та тривалість носіння вашої зачіски напряму залежать від того, як саме ви підготували волосся до впливу високих температур. Доглянуті та еластичні пасма набагато краще тримають форму, природно розсипаються та менше травмуються під час гарячої сушки. Грамотно підібраний догляд не лише фіксує результат, а й створює захисний бар’єр, дозволяючи мінімізувати термічний вплив.

Відомий стиліст Адам Рід у своїй колонці для Marie Claire підкреслює: фундамент стійкої укладки — це якісне очищення шкіри голови, обов’язковий термозахист і правильна фаза охолодження волосся.

Все починається зі шкіри голови

На думку експерта, секрет тривалого об’єму криється саме в чистих коренях. Під час миття голови більшість припускається помилки, зосереджуючи увагу на довжині. Проте себум, пил та залишки стайлінгових засобів накопичуються саме біля цибулин.

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Якщо корені ретельно очищені, зачіска не втрачатиме пишності протягом дня. Адам Рід радить інтегрувати в рутинний догляд скраби та пілінги для шкіри голови — це створює ідеальну базу для майбутнього стайлінгу.

Окрім цього, важливу роль відіграє ступінь вологості волосся перед початком брашингу. Не варто братися за круглу щітку одразу після душу. Спочатку підсушіть волосся приблизно на 80%. Якщо витягувати занадто мокрі пасма, це лише подовжить процес і сильніше пересушить їх гарячим повітрям.

Покрокове нанесення стайлінгу

Експерт наголошує, що перевантажувати зачіску десятком баночок не потрібно. Головне — дотримуватися чіткої послідовності та обирати якісні продукти.

Шлях до ідеальної укладки складається з чотирьох послідовних кроків:

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Термозахист: обов’язкова техніка безпеки від перегріву.

Текстурування та прикореневий об’єм: створення фіксації та форми.

Дисципліна та блиск: розгладження кутикули волосини.

Фінальне закріплення: захист від зовнішніх чинників.

Чому не можна поспішати після сушіння

Форма пасом зафіксовується не під час нагрівання, а саме в момент охолодження. Якщо розчесати або розправити гаряче волосся одразу після фену, воно швидко втратить вигин.

Адам Рід радить накручувати ще теплі пасма на бігуді й давати їм повністю охолонути. Такий простий прийом дарує зачісці м’яку рухливість, розкішний об’єм і підйом біля коренів, які триматимуться кілька днів поспіль.

Як зберегти зачіску під час підвищеної вологості

Навіть спека чи сирість не зіпсують вашу укладку, якщо дотримуватися кількох порад:

Сухість на 100%: перед виходом з дому переконайтеся, що волосся повністю висохло. Навіть найменша недосушена ділянка притягне вологу з повітря, через що зачіска почне пушитися і втратить форму. Мінімум контактів. Не торкайтеся волосся руками протягом дня. На пальцях завжди є шкірний жир та волога, які обтяжують пасма. Легка корекція. Щоб освіжити вигляд зачіски ввечері, достатньо обережно прочесати пасма та розподілити по кінчиках краплю невагомої олії.

Раніше ми писали про п’ять найкращих варіантів літніх зачісок, які поєднують практичність і модний вигляд.

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