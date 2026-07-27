"Мобілізація за добу": суд скасував призов чоловіка, якого упіймали на вулиці

Суд скасував призов чоловіка, якого впіймали на вулиці / © Unsplash

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував висновок ВЛК та наказ про призов чоловіка, якого затримали на вулиці та мобілізували фактично протягом однієї доби. Суд зобов’язав військову частину виключити громадянина зі списків особового складу та з усіх видів забезпечення.

Більше про це розповіла «Судово-юридична газета».

Мобілізували за добу: суд став на сторону чоловіка, якого затримали на вулиці

Позивач заявив, що після роботи його зупинили працівники ТЦК та СП. За його словами, йому не вручали повістку під підпис, не видавали направлення на ВЛК, а сам медичний огляд пройшов формально — без проведення обов’язкових лабораторних та інших медичних досліджень.

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Чоловік звернувся до суду з вимогою визнати протиправними дії військовозобов’язаних структур, скасувати довідку про придатність і накази про зарахування до війська.

Представники ТЦК заперечували і стверджували, що громадянин пройшов ВЛК, був визнаний придатним і не надав документів, які б підтверджували право на відстрочку або непридатність.

Під час розгляду справи №160/3760/26 суд встановив, що ТЦК та ВЛК порушили Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. У картці медичного огляду позивача були відсутні дані про проведення аналізів крові та сечі, флюорографії, ЕКГ, опитування щодо диспансерного обліку, а також підпис особи про ознайомлення зі станом здоров’я.

У своєму рішенні суд підкреслив, що не надає оцінку медичним діагнозам, адже не оцінює медичні висновки ВЛК по суті, оскільки не є спеціалізованою медичною установою. Натомість предметом перевірки стала безпосередньо процедура ухвалення рішення. Судді дійшли висновку, що порушення порядку проведення ВЛК мали фундаментальний характер, а проходження належного медогляду є обов’язковою передумовою для мобілізації.

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Оскільки Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» прямо не визначає незаконність призову як окрему підставу для звільнення, суд застосував принцип ефективного захисту прав. У рішенні зазначено, що скасування лише висновку ВЛК не відновить порушені права, тому скасуванню підлягають і накази про призов та зарахування до списків частини.

Окрім цього, суд критично оцінив посилання відповідачів на попередню практику Верховного Суду щодо незворотності призову, зазначивши, що постанова у справі №160/2592/23 «не є зразковою та стосується інших фактичних обставин».

У результаті Дніпропетровський окружний адміністративний суд частково задовольнив позовні вимоги: скасував довідку ВЛК, наказ ТЦК про призов та наказ командира частини про зарахування до особового складу, зобов’язавши виключити позивача зі списків військової частини.

Водночас у вимозі визнати протиправними самі дії ТЦК щодо проведення огляду було відмовлено. Рішення наразі не набрало законної сили та може бути оскаржене.

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ТЦК позначив невиліковно хворого чоловіка як порушника у «Резерв+»

Нагадаємо, Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовозобов’язаного з невиліковною хворобою проти ТЦК та СП. Чоловік звернувся до суду після того, як виявив у застосунку «Резерв+» статус порушника обліку та інформацію про розшук.

Він зазначив, що не переховувався, а завчасно й неодноразово інформував ТЦК про стаціонарне та амбулаторне лікування, а також надавав медичні довідки. Представники ТЦК позов не визнали, стверджуючи, що повістку надіслали належним чином, статус сформувався в системі автоматично після неявки, а надані медичні документи були недостатніми.

Суд визнав дії ТЦК щодо внесення даних про порушення до Єдиного державного реєстру протиправними та зобов’язав військовослужбовців вилучити ці відомості.

У рішенні наголошується, що сам факт можливого неприбуття за повісткою без офіційного оформлення протоколу та постанови про адмінправопорушення не є підставою для появи позначки «порушник» чи «в розшуку» в електронній базі. Крім того, з ТЦК на користь позивача стягнули судовий збір.

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