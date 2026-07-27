Як правильно використовувати картон: 4 розумні способи отримати зі сміття користь для саду

Картон в саду / © Credits

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У більшості з нас є багато картонних коробок з усіх наших онлайн-замовлень, але замість того, щоб викидати їх у контейнер для переробки, ви можете переробити їх у своєму дворі та в саду. Вони можуть допомогти вирішити різноманітні поширені проблеми садівництва, і, що найкраще, вони безкоштовні.

Тож, незалежно від того, чи боретеся ви з бур’янами, шкідниками, чи хочете легко розширити свій сад, картон — ваша нова секретна зброя. Існує багато розумних способів використання картону у вашому дворі й GardeningKnowHow пропонує чотири найкращі хитрощі, які варто спробувати.

Знищення бур’янів природним шляхом

Можливо, ви хочете виростити органічний сад або просто хочете захистити маленьких дітей та домашніх тварин від шкідливих хімічних речовин у вашому ландшафті. У будь-якому разі картон — ваш новий найкращий друг. Використання картону для задушення бур’янів — це, безумовно, найефективніший та найбезпечніший спосіб їхнього знищення.

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Щоб знищити бур’яни природним шляхом, просто покладіть розплющену картонну коробку на ділянку, яку ви хочете покрити. Перекрийте листи картону щонайменше на 5-10 см, потім додайте шар мульчі. Переконайтеся, що мульча має глибину щонайменше 5 см, щоб уповільнити ріст бур’янів.

З часом картон та мульча розкладуться та додадуть органічний матеріал назад у ґрунт. Цей метод збагачує поживні речовини ґрунту та покращує його текстуру, подібно до додавання компосту у ваш сад.

Залежно від ступеня забур’яненості вашого саду, вам, можливо, доведеться повторно нанести більше мульчі в середині літа. Але якщо ви покладете картон рано навесні, перш ніж бур’яни зможуть вкоренитися, то ваш сад має бути здебільшого без бур’янів на літо.

Зробіть нову грядку

Ви також можете використовувати картон, щоб зробити нову грядку в траві. Для цього вам потрібно буде дотримуватися того ж методу, що й вище для придушення бур’янів. Однак для найкращих результатів слід обрізати грядку, перш ніж укладати картон та додавати мульчу.

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Спочатку за допомогою шланга або мотузки обведіть контур вашої нової грядки. Потім зробіть надріз у дерні лопатою з прямим лезом або інструментом для обрізання країв, щоб створити бордюр вашої нової грядки.

Далі розкладіть аркуші картону. Ви можете поливати картон шлангом або лійкою, щоб він швидше розкладався або щоб його не здувало у вітряний день. Потім додайте товстий шар мульчі — 10 см достатньо для початку процесу.

Щоб посадити рослини, ви можете або видалити мульчу, вирізати отвір у картоні гострим шпателем або ножем, а потім викопати яму для садіння, щоб встановити потрібну рослину. Або ж ви можете спочатку розкласти рослини після обрізання грядки і посадити їх перед тим, як укласти картон. Після садіння обережно розкладіть навколо листи картону.

Створіть пастку для слимаків

Забудьте про використання пива для знищення слимаків! Ви можете зробити гуманну, органічну пастку для слимаків та равликів у своєму саду зі шматка картону. Найкращий спосіб позбутися слимаків та равликів — це покласти вологий шматок картону на землю у вашому саду поруч з улюбленими рослинами молюсків. Вони схильні полювати на листові рослини, такі як хости та салат, або на капустяні, такі як броколі та капуста.

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Залиште шматочок в саду на ніч, а вранці заберіть його — і він має бути вкритий слимаками та равликами. Обережно видаліть шкідників і викиньте їх подалі від вашого саду.

Безкоштовно заповнюйте високі грядки

Якщо ви щойно побудували або купили нову високу грядку, то саме час почати запасатися картоном. Не витрачайте гроші на ландшафтну тканину для дна ваших грядок. Вона просто ламається і заплутується в бур’янах, що зрештою спричиняє набагато більшу проблему, ніж вона коли-небудь вирішувала.

Залишаючи дно вашої високої грядки відкритим і доступним для ґрунту під нею, ви також дозволяєте рослинам розвивати глибші кореневі системи та довше утримувати вологу, що означає менше поливу. Замість того, щоб використовувати ландшафтну тканину, щоб запобігти росту бур’янів на ваших грядках, візьміть ті старі картонні коробки з контейнера для переробки.

Розрівняйте коробки та покладіть їх на дно вашої високої грядки. Це запобіжить проростанню бур’янів крізь ґрунт після заповнення високих грядок, але зрештою воно розкладеться і дозволить корінню ваших рослин прорости глибоко в рідний ґрунт.

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Ви можете використовувати картон як базовий шар на високій грядці. Після того, як ви помістите картон, розкладіть його шарами, потім додайте компост, вашу улюблену ґрунтову суміш і посадіть рослини. Ваші грядки будуть без бур’янів і гарно ростимуть все літо з меншим поливанням.

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