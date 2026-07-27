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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Обрали яскраві кольори і капелюшки: королева Матильда та її донька відвідали вишукане весілля

Родина майже у повному складі з’явилася у Відні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Королівська родина Бельгії

Королівська родина Бельгії / © Getty Images

25 липня ерцгерцогиня Ізабель Австрійська вийшла заміж за Карлоса де Паласіо-і-Гайтанома де Аялоя у Відні. Після урочистої служби гості спочатку відвідали прийом на подвір’ї церкви, а потім святкування продовжилося в банкетній залі.

У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Щоб відсвяткувати весілля Ізабель і Карлоса, зібралися численні королівські гості та родичі з усієї Європи. Зокрема там можна було побачити королівську родину Бельгії — короля Філіпа і королеву Матильду разом із їхніми дітьми принцесою Єлизаветою та принцом Габріелем. Молодші діти пари — Елеонора і Емманюель — на заході не з’явилися.

Королівська родина Бельгії / © Getty Images

Королівська родина Бельгії / © Getty Images

Король і принц одягли ранкові костюми (morning dress або morning suit) — офіційне чоловіче вбрання, що складається з фрака, жилетки, смугастих штанів та сорочки, яку зазвичай носять з краваткою. Також вони доповнили образи чорними класичними туфлями.

Королева ж одягла червону мереживну сукню від свого улюбленого бренду Natan, яку поєднала з креативним капелюшком і сумкою від бренду Fabienne Delvigne. Ювелірним акцентом луку став браслет-манжета із золота та діамантів Sterlé.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Принцеса Єлизавета — спадкоємиця престолу — обрала для весілля зелений відтінок. Принцеса поєднала сукню від MAJE з капелюшком і клатчем від Fabienne Delvigne, а також довгими сережками у вухах.

Королівська родина Бельгії / © Getty Images

Королівська родина Бельгії / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
222
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