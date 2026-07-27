ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
2 хв

Праонучка імператора Австрії вийшла заміж у Відні у вишуканій сукні з мереживом

Їхнє весілля об’єднало два європейські аристократичні династії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської

У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

25 липня ерцгерцогиня Ізабель Австрійська, донька ерцгерцога Симеона Австрійського та принцеси Марії Паломи Бурбон-Сицилійської, одружилася з Карлосом де Паласіо-і-Гайтаном де Аялою в Єзуїтській церкві у Відні.

У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Весільна сукня Ізабель відображала її аристократичне походження. Класичний дизайн з витонченим мереживом на топі та хвилястою атласною тканиною на спідниці був елегантним та вишуканим. Довга фатина з тюлю та блискуча тіара, витончена майстерність якої полонила всі погляди, доповнювали цей образ.

У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Діамантова тіара нареченої носить назву Bourbon-Two Sicilies Diamond Button Tiara і складається з п’яти круглих елементів у формі ґудзиків із рослинним орнаментом, закріплених на простій платиновій основі. Цю тіару родина подарувала принцесі Алісії Бурбон-Пармській з нагоди її шлюбу з інфантом Альфонсо, герцогом Калабрійським, ще 1936 року.

У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Всупереч початковим очікуванням, церемонія відбулася не в іспанському маєтку родини Ла-Толедана в Сьюдад-Реаль, а на батьківщині родини нареченої. Після урочистої служби гості спочатку відвідали прийом на подвір’ї церкви, а потім святкування продовжилося в банкетній залі.

28-річна наречена через свого батька, двоюрідного брата Карла Габсбурга та принца Бельгійського Лоренца, Ізабель є праонучкою останнього австрійського імператора Карла I. З боку матері вона є прямим нащадком короля Неаполя та Сицилії Фердинанда II. Серед її предків також король Іспанії Альфонсо XII, герцог Пармський Роберт I, король Франції Луї-Філіп I та Людовик XIV. Також Ізабель має титул австрійської ерцгерцогині.

Наречений же походить зі стародавньої іспанської шляхти. Його дід по материнській лінії носив титул маркіза де Тола де Гайтана, а дід по батьківській — титули маркіза де Каса Паласіо та Вільярреаль-де-Алава. Пара мешкає разом у Лондоні.

Щоб відсвяткувати весілля Ізабель і Карлоса зібралися численні королівські гості та родичі з усієї Європи, зокрема там можна було побачити королівську родину Бельгії — короля Філіпа і королеву Матильду разом із їхніми дітьми принцесою Єлизаветою та принцом Габріелем.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie