Праонучка імператора Австрії вийшла заміж у Відні у вишуканій сукні з мереживом

У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

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25 липня ерцгерцогиня Ізабель Австрійська, донька ерцгерцога Симеона Австрійського та принцеси Марії Паломи Бурбон-Сицилійської, одружилася з Карлосом де Паласіо-і-Гайтаном де Аялою в Єзуїтській церкві у Відні.

У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Весільна сукня Ізабель відображала її аристократичне походження. Класичний дизайн з витонченим мереживом на топі та хвилястою атласною тканиною на спідниці був елегантним та вишуканим. Довга фатина з тюлю та блискуча тіара, витончена майстерність якої полонила всі погляди, доповнювали цей образ.

У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Діамантова тіара нареченої носить назву Bourbon-Two Sicilies Diamond Button Tiara і складається з п’яти круглих елементів у формі ґудзиків із рослинним орнаментом, закріплених на простій платиновій основі. Цю тіару родина подарувала принцесі Алісії Бурбон-Пармській з нагоди її шлюбу з інфантом Альфонсо, герцогом Калабрійським, ще 1936 року.

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У Відні відбулося весілля представниці дому Габсбургів-Лотаринзьких — ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Всупереч початковим очікуванням, церемонія відбулася не в іспанському маєтку родини Ла-Толедана в Сьюдад-Реаль, а на батьківщині родини нареченої. Після урочистої служби гості спочатку відвідали прийом на подвір’ї церкви, а потім святкування продовжилося в банкетній залі.

28-річна наречена через свого батька, двоюрідного брата Карла Габсбурга та принца Бельгійського Лоренца, Ізабель є праонучкою останнього австрійського імператора Карла I. З боку матері вона є прямим нащадком короля Неаполя та Сицилії Фердинанда II. Серед її предків також король Іспанії Альфонсо XII, герцог Пармський Роберт I, король Франції Луї-Філіп I та Людовик XIV. Також Ізабель має титул австрійської ерцгерцогині.

Наречений же походить зі стародавньої іспанської шляхти. Його дід по материнській лінії носив титул маркіза де Тола де Гайтана, а дід по батьківській — титули маркіза де Каса Паласіо та Вільярреаль-де-Алава. Пара мешкає разом у Лондоні.

Щоб відсвяткувати весілля Ізабель і Карлоса зібралися численні королівські гості та родичі з усієї Європи, зокрема там можна було побачити королівську родину Бельгії — короля Філіпа і королеву Матильду разом із їхніми дітьми принцесою Єлизаветою та принцом Габріелем.

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