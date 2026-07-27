Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 липня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на27–29 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 27 липня, за прогнозами фахівців, сонячна активність залишатиметься низькою. Очікуються лише слабкі магнітні коливання з К-індексом 2–3, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності. Такі коливання вважаються незначними і не впливають на самопочуття більшості людей.

Реклама

У вівторок, 28 липня, сонячна активність дещо посилиться. Прогнозуються магнітні коливання з К-індексом 4 (жовтий рівень). Незважаючи на підвищення геомагнітної активності, сильної магнітної бурі не очікується.

Уже в середу, 29 липня, магнітосфера Землі стабілізується. За попередніми даними, геомагнітна ситуація нормалізується, а сонячна активність знизиться до спокійних значень. Відчутних магнітних бур та коливань цього дня не прогнозується.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

Новини партнерів