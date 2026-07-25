Окуляри псують зір: розвінчуємо популярний міф

Окуляри / © Associated Press

Реклама

Ідея про те, що окуляри роблять очі «ледачими» чи викликають залежність, існує вже десятиліттями. Логіка здається простою: щойно людина починає носити окуляри, без них бачить дедалі гірше. Проте причина зовсім не в окулярах, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

За словами офтальмологині Хізер Чіміно, правильно підібрані окуляри лише змінюють спосіб, у який світло потрапляє в око, та допомагають сформувати чітке зображення. Вони не впливають на будову ока та не прискорюють погіршення зору. Саме тому окуляри ефективно коригують:

короткозорість

далекозорість

нечіткий чи розмитий зір

труднощі з читанням і фокусуванням на близькій відстані

Чому рецепт на окуляри змінюється

Якщо зір із роками змінюється, це не означає, що винні окуляри. Насправді це природний процес старіння організму. Максимальна здатність очей фокусуватися припадає на молодий вік. Поступово ця функція слабшає, тож приблизно після 40 років багато людей помічають, що читати дрібний текст стає складніше.

Реклама

Найактивніше очі розвиваються у дитинстві та підлітковому віці, саме тому дітям рекомендують регулярно проходити перевірку зору. Проте навіть після того, як око повністю сформувалося, зміни тривають.

З віком кришталик стає менш еластичним, виробляється менше слізної рідини, а внутрішні процеси в оці впливають на якість зору. Через це можуть розвиватися:

катаракта

помутніння («мушки» перед очима)

глаукома

вікова макулярна дегенерація

Тобто форма ока може залишатися незмінною, однак внутрішні вікові зміни поступово впливають на те, як ми бачимо.

Небезпечно носити окуляри зі старим або неправильним рецептом

Неправильно підібрані окуляри не псують очі, але можуть викликати чималий дискомфорт. Серед найпоширеніших симптомів:

Реклама

швидка втома очей

головний біль

розмитий чи спотворений зір

запаморочення

До речі, після отримання нових окулярів також можливий короткий період адаптації. У перші дні зображення може здаватися незвичним або навіть трохи «не таким». Зазвичай мозок адаптується протягом одного-двох тижнів.

Якщо ж неприємні симптоми не минають або навіть посилюються, варто повторно звернутися до офтальмолога. Лікар перевірить, чи правильно визначений рецепт і чи якісно виготовлені окуляри.

Адже хороша корекція — це не лише комфорт, а й безпека, можливість без помилок читати текст, розрізняти цифри та впевнено керувати автомобілем.

Чому без окулярів здається, що зір став гіршим

Саме це відчуття найчастіше й породжує міф про «залежність» від окулярів. Насправді після того, як мозок звикає отримувати чітке зображення, повернення до нескоригованого зору сприймається набагато різкіше. Складається враження, ніби очі стали бачити ще гірше, хоча їхній стан не змінився.

Реклама

Інакше кажучи, окуляри не послаблюють зір — вони лише показують, яким має бути справді чіткий зір. Саме тому після їхнього зняття нечітке зображення здається особливо незручним.

Підтримка здоров’я очей

Окрім правильно підібраних окулярів або контактних лінз, фахівці радять дотримуватися кількох простих правил:

робити перерву від екранів щонайменше кожні 20 хв

за потреби користуватися окулярами з фільтром синього світла

завжди носити окуляри чи контактні лінзи з актуальним рецептом

дотримуватися збалансованого харчування

негайно звертатися до лікаря у разі раптового погіршення зору чи будь-яких змін у стані очей

Окуляри не роблять зір слабшим та не викликають залежності. Зір змінюється насамперед через природні вікові процеси, а правильно підібрана корекція лише допомагає бачити світ чітко та комфортно.

Новини партнерів