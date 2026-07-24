Гороскоп на 25 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід виявити співчуття

Трава / © Credits

Реклама

Стосовно людей із оточення, ким би вони нам не були, слід відчувати лише милосердя та співчуття: водночас незнайомці заслуговують на це не менше, ніж близькі чи друзі.

Незважаючи на позитивну енергетику дня, не варто очікувати відповідного ставлення від кожного, хто зустрінеться нам на шляху, — можливі не лише недружні випади, а й відверті провокації, на які не можна відповідати — наслідки можуть виявитися неприємними і навіть небезпечними.

Овен

Найбільш руйнівним, а отже, неприйнятним почуттям цього дня є жалощі, до того ж не до інших, а до себе: їх у жодному разі не можна допускати, бо вони не дозволять досягти успіху в роботі та бізнесі.

Реклама

Телець

Цього дня представникам цього знака доведеться на власному досвіді переконатися в тому, що в деяких ситуаціях краще промовчати: необережне висловлювання може стати причиною серйозних неприємностей.

Близнята

Не варто вірити на слово малознайомим, а тим більше незнайомим людям, які попросять вас про матеріальну допомогу: цього дня активізуються шахраї всіх мастей, і ви, навіть не підозрюючи про це, можете стати їхньою жертвою.

Рак

Енергію, яка може переповнювати представників цього знака цього дня, тим не менш, слід витрачати економно — лише на важливі професійні проєкти, не розсіюючись на дрібні справи.

Лев

Не варто соромитися своєї природної доброти — оточення аж ніяк не вважатиме її слабкістю, навпаки, почне більше поважати вас за якості, про наявність яких вони, можливо, у вас і не підозрювали.

Реклама

Діва

Як би дивно це не звучало, але сьогодні краще тримати близьких людей на відстані — так вам вдасться зберегти з ними добрі стосунки, не посварившись через дрібниці, які здаватимуться вам дуже важливими.

Терези

Представникам цього знака слід категорично уникати роздратування, навіть якщо об’єктивно воно матиме під собою підстави: наслідком цього може стати серйозний конфлікт, який не вдасться врегулювати.

Скорпіон

Чим би ви не займалися цього дня, головне — не поспішати: у поспіху ви можете припуститися помилки, яку доведеться довго виправляти, хоча витрачені на це сили можна використати з набагато більшою користю.

Стрілець

Можливо, ваші близькі сьогодні будуть надто різкими у ставленні до вас — найімовірніше, у них є на це поважні причини: їх щось турбує, тому вони так неадекватно на все реагують — поставтеся до них з розумінням.

Реклама

Козоріг

Вибираючи подарунок для коханої людини, не звертайтеся до нікого за порадою — довіртеся власному смаку та накопиченій інформації про її вподобання та захоплення — і вам вдасться знайти справжній шедевр.

Водолій

Останнім часом ви так багато і — що не менш важливо — ефективно працювали, що, без сумніву, заслужили на повноцінний відпочинок — можна починати планувати відпустку та вирушати у захопливу подорож.

Риби

Не варто намагатися встигнути все: правильна тактика полягає в тому, щоб вибрати одну — пріоритетну — мету й рухатися саме в цьому напрямку, тимчасово відклавши інші справи, — так вам вдасться досягти успіху.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів