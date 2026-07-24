ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 25 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід виявити співчуття

День, коли слід робити лише добрі вчинки, адже будь-яке зло — навіть на рівні намірів — дуже швидко буде покарано.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Трава

Трава / © Credits

Стосовно людей із оточення, ким би вони нам не були, слід відчувати лише милосердя та співчуття: водночас незнайомці заслуговують на це не менше, ніж близькі чи друзі.

Незважаючи на позитивну енергетику дня, не варто очікувати відповідного ставлення від кожного, хто зустрінеться нам на шляху, — можливі не лише недружні випади, а й відверті провокації, на які не можна відповідати — наслідки можуть виявитися неприємними і навіть небезпечними.

Овен

Найбільш руйнівним, а отже, неприйнятним почуттям цього дня є жалощі, до того ж не до інших, а до себе: їх у жодному разі не можна допускати, бо вони не дозволять досягти успіху в роботі та бізнесі.

Телець

Цього дня представникам цього знака доведеться на власному досвіді переконатися в тому, що в деяких ситуаціях краще промовчати: необережне висловлювання може стати причиною серйозних неприємностей.

Близнята

Не варто вірити на слово малознайомим, а тим більше незнайомим людям, які попросять вас про матеріальну допомогу: цього дня активізуються шахраї всіх мастей, і ви, навіть не підозрюючи про це, можете стати їхньою жертвою.

Рак

Енергію, яка може переповнювати представників цього знака цього дня, тим не менш, слід витрачати економно — лише на важливі професійні проєкти, не розсіюючись на дрібні справи.

Лев

Не варто соромитися своєї природної доброти — оточення аж ніяк не вважатиме її слабкістю, навпаки, почне більше поважати вас за якості, про наявність яких вони, можливо, у вас і не підозрювали.

Діва

Як би дивно це не звучало, але сьогодні краще тримати близьких людей на відстані — так вам вдасться зберегти з ними добрі стосунки, не посварившись через дрібниці, які здаватимуться вам дуже важливими.

Терези

Представникам цього знака слід категорично уникати роздратування, навіть якщо об’єктивно воно матиме під собою підстави: наслідком цього може стати серйозний конфлікт, який не вдасться врегулювати.

Скорпіон

Чим би ви не займалися цього дня, головне — не поспішати: у поспіху ви можете припуститися помилки, яку доведеться довго виправляти, хоча витрачені на це сили можна використати з набагато більшою користю.

Стрілець

Можливо, ваші близькі сьогодні будуть надто різкими у ставленні до вас — найімовірніше, у них є на це поважні причини: їх щось турбує, тому вони так неадекватно на все реагують — поставтеся до них з розумінням.

Козоріг

Вибираючи подарунок для коханої людини, не звертайтеся до нікого за порадою — довіртеся власному смаку та накопиченій інформації про її вподобання та захоплення — і вам вдасться знайти справжній шедевр.

Водолій

Останнім часом ви так багато і — що не менш важливо — ефективно працювали, що, без сумніву, заслужили на повноцінний відпочинок — можна починати планувати відпустку та вирушати у захопливу подорож.

Риби

Не варто намагатися встигнути все: правильна тактика полягає в тому, щоб вибрати одну — пріоритетну — мету й рухатися саме в цьому напрямку, тимчасово відклавши інші справи, — так вам вдасться досягти успіху.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie